Calciomercato Roma, Allegri e la confidenza agli amici più stretti: vuole tornare al Milan

Massimiliano Allegri resta alla finestra, in attesa di una chiamata che, almeno per ora, non è ancora arrivata. L’ex tecnico della Juventus, rivela il portale Calciomercato.com, ha confidato agli amici più stretti il suo desiderio: tornare sulla panchina del Milan.

Da mesi Allegri non perde una partita del Diavolo, studia schemi, moduli, accorgimenti tattici. E, soprattutto, osserva da vicino l’evoluzione della rosa rossonera, immaginando come poterla valorizzare. Il suo nome – insieme a quello di Vincenzo Italiano – è spesso finito nei discorsi tra l’amministratore delegato Furlani e i candidati al ruolo di nuovo direttore sportivo.

Ma non c’è solo il Milan a caccia di un allenatore con cui avviare un nuovo corso. Anche la Roma è alla ricerca di un timoniere per il dopo Ranieri. Il tecnico testaccino ha riportato serenità e compattezza, ma la sua avventura è destinata a concludersi a fine stagione. In casa giallorossa si valuta una figura di spessore, capace di gestire un gruppo ambizioso e una piazza esigente.

Allegri risponde a questo identikit, anche se il suo profilo è ovviamente tra i più onerosi in circolazione. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com però in cima ai pensieri del tecnico toscano ci sarebbe il Milan. Ma i rossoneri, nonostante le riflessioni, non avrebbero mosso ancora passi concreti nella sua direzione, lasciando aperte altre soluzioni.

