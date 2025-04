ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento intenso per il gruppo. Ranieri prepara qualche novità per l’Inter (VIDEO)

Giornata di allenamenti intensi a Trigoria in vista di Inter-Roma, gara di campionato posticipata a domenica pomeriggio, fischio d’inizio ore 15.

Lavoro atletico e tattico, con partitelle finali, per i ragazzi di mister Claudio Ranieri: nelle sfide in famiglia vittoria con scatto finale per la squadra formata da Svilar, Rensch, Pisilli, Paredes e Baldanzi. Ancora out Nelsson, da valutare Saud che ieri era tornato ad allenarsi con il gruppo. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.

Per la partita contro i nerazzurri mister Ranieri medita di cambiare qualcosa sulla trequarti e sulle corsie laterali: Saelemaekers potrebbe lasciare la fascia destra a Rensch per giocarsi una maglia sulla trequarti offensiva con Baldanzi, Pellegrini e El Shaarawy.

Ballottaggi anche a centrocampo, con Paredes e Cristante nuovamente in lizza per una maglia, e in attacco: Dovbyk si è allenato regolarmente questa settimana e punta a riprendersi la titolarità ma visto lo stato di forma di Shomurodov non è una cosa da dare per scontata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini