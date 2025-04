FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 23 aprile 2025. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:10 – Konè, plusvalenza vietata

Acquistato per 18 milioni più 2 di bonus, ora Manu Konè vale già il doppio. Il suo cartellino è già valutato intorno ai 40 milioni di euro ed ha ancora margini di crescita enormi. L’intenzione della Roma, però, non è quella di farci plusvalenza, ma, quella di metterlo al centro del progetto. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Dovbyk verso il ritorno da titolare

Dovbyk cerca la svolta a San Siro. Dopo la panchina contro il Verona per problemi fisici, l’ucraino punta a tornare titolare domenica contro l’Inter, alla ricerca del primo gol in un big match. Finora ha segnato solo su rigore contro il Bologna e servito un assist al Milan, ma nei grandi appuntamenti è mancato. Ranieri però sembra intenzionato a puntare di nuovo su di lui. (Il Tempo)

Ore 8:20 – Roma, arrestati tre ultrà del Gruppo Quadraro

Tre dei sei ultrà della Roma appartenenti al Gruppo Quadraro sono stati arrestati dalla Digos per spaccio di cocaina all’interno dell’Olimpico. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e sono già stati trasportati in carcere. Ma tutta questa indagine, potrebbe essere solo la punta dell’iceberg che potrebbe far puntare i riflettori su tutto l’ambiente della tifoseria estrema. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…