SERIE A: il Parma sorprende la Juventus (1-0), la Lazio in 11 contro 10 batte il Genoa (0-2) e raggiunge i bianconeri

Il lutto per la scomparsa di Papa Francesco ha spinto la Lega Serie A a modificare il calendario, posticipando le ultime quattro partite della 33ª giornata al pomeriggio di oggi. Ma il campo non ha fatto sconti, regalando colpi di scena e scossoni in classifica.

Lazio, colpo grosso a Marassi

Dopo l’amarezza dell’eliminazione europea, la Lazio riparte in campionato con una vittoria pesante: 0-2 al Genoa e sorpasso sulla Roma in classifica. La gara si mette subito in discesa per i biancocelesti, complice il rosso diretto a Otoa al 22’. Passano dieci minuti e Castellanos inventa una mezza rovesciata che sblocca il match. Nella ripresa, gestione oculata e sigillo finale di Dia per chiudere i conti. Con questi tre punti, la Lazio raggiunge la Juve a 59 e si porta a -1 dal Bologna quarto.

Juve, frenata inaspettata: vince il Parma

A sorpresa, la Juventus inciampa contro un Parma che non vuole saperne di mollare. I bianconeri crollano 1-0, trafitti da una perla di Pellegrino nel recupero del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Tudor prova l’assedio, ma il muro gialloblù regge fino al triplice fischio. I bianconeri restano ferma a 59, agganciato dalla Lazio. Il Parma, invece, scavalca il Cagliari e si prende un po’ d’aria salendo a 31 punti, sei sopra la zona rossa.

Fiorentina da rimonta: colpo grosso in Sardegna

La Viola parte malissimo a Cagliari e dopo appena 7’ è già sotto: Piccoli punisce De Gea dopo una respinta corta. Ma la reazione è da squadra vera. Prima Gosens pareggia al 36’ su invito di Mandragora, poi nella ripresa ci pensa Beltran di testa, su cross di Dodo, a ribaltare tutto. Palladino può sorridere: la Fiorentina si piazza a -1 dalla Roma, mentre il Cagliari viene superato dal Parma e scivola al sedicesimo posto, con soli cinque punti di margine sulla zona retrocessione.

Torino solido e concreto: 2-0 all’Udinese

Dopo un piccolo passaggio a vuoto, il Toro torna a ringhiare. Contro un’Udinese spenta, bastano due guizzi per chiudere la pratica: Adams apre i giochi al 39’, approfittando di un intervento incerto di Okoye, e nel finale ci pensa Dembele a mettere il punto esclamativo, sfruttando un errore di Solet. Il Torino sale a 43, scavalcando proprio i friulani fermi a 40.

Giallorossi.net – T. De Cortis