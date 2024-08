Calciomercato Roma, Antonio Nusa va al Lipsia per 21 milioni di euro più bonus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente Antonio Nusa per la Roma. L’esterno offensivo del Brugge si sta trasferendo proprio in questi minuti al club tedesco del Lipsia.

L’attaccante norvegese, 19 anni, era stato accostato con insistenza ai giallorossi in questi giorni: Ghisolfi aveva messo il velocissimo esterno sinistro nel mirino per rinforzare la corsia mancina di De Rossi.

Il Lipsia però ha bruciato la concorrenza assicurandosi il calciatore versando al Club Brugge la somma di 21 milioni di euro più bonus. Il club tedesco, da sempre molto attento ai giovani emergenti del calcio europeo, ha chiuso dunque l’affare proprio in queste ore.

🔴⚪️🇳🇴 Antonio Nusa to RB Leipzig, here we go! Deal in place for €21m fixed fee plus add-ons to Brugge, package will be higher.

Five year contract and player already in Lepzig for medical tests as next step of the deal.

⛔️ Cherki negotiations, 100% off. pic.twitter.com/Yvf3x3HxuH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024