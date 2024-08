Calciomercato Roma, anche Shomurodov ai saluti: trattativa avviata con l’Atlanta United

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tempo di cessioni in casa Roma. Dopo Darboe, passato ufficialmente al Frosinone in prestito, anche Eldor Shomurodov potrebbe salutare molto presto i giallorossi.

Stando a quanto riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, l’attaccante uzbeko è molto vicino all’Atlanta United, club che milita nel massimo campionato statunitense. “Trattative in corso, con buone possibilità di riuscita“, scrive il giornalista sul social.

🔴⚫️🇺🇿 EXCL: MLS side Atlanta Utd approach AS Roma to sign Eldor Shomurodov as new striker. Negotiations ongoing with good chances to make it happen. As exclusively revealed yesterday, Ola Solbakken will go to Empoli from Roma. pic.twitter.com/zkTQoFDC2N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024

Ai saluti anche Ola Solbakken, terzo esubero in rosa che ha le valigie pronte in queste ore: il norvegese ha detto sì all’Empoli, ed è pronto a trasferirsi in Toscana in prestito.

