Calciomercato Roma, per Abraham si riapre la pista inglese: West Ham pronto a offrire 30 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Potrebbe esserci di nuovo Londra nel futuro di Tammy Abraham, sponda West Ham. Qualcosa di importante sta bollendo in pentola, stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Romanista.

La novità delle ultime ore arriva infatti dal quartier generale degli Hammers: il club londinese sembrava essere molto vicino all’acquisto di Jhon Duran dell’Aston Villa, ma l’affare si è interrotto per distanza tra domanda e offerta.

E ora il West Ham sarebbe pronto a investire circa 25 milioni di sterline (al cambio quasi 30 milioni di euro) per il centravanti giallorosso. Una cifra che accontenterebbe la Roma. Ora però è il momento di passare ai fatti: a Trigoria attendono l’offerta ufficiale degli inglesi per cominciare una trattativa che potrebbe riportare Abraham in Premier.

Fonte: Il Romanista

