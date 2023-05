Calciomercato Roma, Arnautovic sceglie il Milan: inutile il pressing dei giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marko Arnautovic respinge le avances della Roma e di Tiago Pinto per sposare la causa del Milan.

E’ quanto riferisce in questi minuti il portale Repubblica.it. Il duo Maldini-Massara ha avuto la meglio sul forte pressing messo in atto dai giallorossi, a caccia di rinforzi in attacco per la prossima stagione.

Nelle ultime settimane, Tiago Pinto ha infatti incontrato nella Capitale l’entourage dell’attaccante 34enne senza però trovare un accordo. Che invece è stato trovato con i rossoneri, meta preferita del giocatore.

Tra il Milan e il Bologna però manca ancora l’intesa sulle cifre, con i rossoblù che chiedono circa 6.5 milioni mentre i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 3.5.

Dopo un inizio di stagione ad alti livelli con 7 gol nelle prime 11 giornate, Arnautovic è sceso nelle gerarchie di Thiago Motta realizzandone appena 1 nelle successive 22 complici anche gli infortuni che ne hanno minato il rendimento.

Fonte: Repubblica.it