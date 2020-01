Calciomercato Roma, arriva anche Carles Perez: il giocatore trova l’intesa coi giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Petrachi scatenato in questo finale di mercato di gennaio: dopo Ibanez e Villar, si avvicina l’acquisto del terzo 21enne che sta per essere centrato dalla Roma.

Parliamo di Carles Perez, esterno offensivo mancino del Barcellona che è improvvisamente finito sul mercato dopo l’arrivo del nuovo tecnico sulla panchina blaugrana. I giallorossi avevano già in mano l’accordo col club, ora, scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport, arriva anche l’ok da parte del giocatore.

Intesa dunque raggiunta anche col procuratore di Perez: l’affare ormai è davvero a un passo. La Roma, rivela Di Marzio, aspetta solo che il giocatore prenda l’aereo per atterrare nella Capitale, sottoporsi alle visite mediche, e quindi firmare per i giallorossi. Queste le cifre dell’affare: prestito con obbligo di riscatto a 12-13 milioni di euro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com