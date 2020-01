PETRACHI: “Con Perez trattativa ben avviata, non c’è recompra per il Barcellona. Villar ha margini di miglioramento incredibili”

ROMA lLAZIO DICHIARAZIONI PREPARTITA – Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra la Roma e la Lazio. Ecco le dichiarazioni del ds sulla partita che si sta per giocare all’Olimpico:

La Lazio è partita prima, ha un percorso riconoscibile. Lei ha iniziato quest’anno. Si aspettava questa distanza? Non le sembra eccessiva?

Assolutamente no. Quando ho parlato di anno zero è perché a Roma si è fatta una vera e propria rivoluzione. A Roma quando sono arrivato c’era un tutti contro tutti. Io credo che la Roma stia facendo il campionato che deve fare, stia cercando di crescere sotto tutti i punti di vista. Io credo che questo percorso, nelle mille difficoltà, sta andando avanti come ci aspettavamo. Se facciamo dei paragoni con la Lazio siamo fuori strada. Loro sono 3-4 anni che giocano insieme, hanno le loro certezze.

Carles Perez? C’è la ricompra del Barcellona?

Andiamo avanti con la nostra filosofia che è quella di investire su dei ragazzi giovani. La trattativa è ben avviata. Con il Barcellona ci sono degli ottimi rapporti. Con il ragazzo si sta parlando. Personalmente sono ottimista ma non amo dire prima di aver chiuso un giocatore se non ci sono le firme sui contratti.

La formula sarebbe con obbligo di riscatto? Il Barcellona avrebbe un diritto di ricompra?

Credo che tutta la Roma stia dimostrando la propria forza. La Roma non è la succursale di nessuno. Non c’è nessun diritto di recompra. Se verrà alla Roma non ci sarà nessuna clausola.

La situazione Villar?

Lui è quel profilo giovane di cui parlavo qualche settimana fa. E’ uno dei due mediani. Ha grande qualità e margini di miglioramento incredibili. Con Fonseca ne abbiamo condiviso il valore tecnico. Con il Valencia abbiamo parlato e anche con l’Elche. Anche qui stiamo facendo le ultime valutazioni.

C’è un terzo ruolo che potrebbe arrivare?

Noi abbiamo creduto di prendere un ragazzo giovane come Ibañez ed è un ragazzo su cui crediamo molto. Questi 6 mesi gli consentiranno di crescere e di capire i movimenti tattici dell’allenatore.

Fonte: Sky Sport