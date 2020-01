(LIVE!) ROMA-LAZIO: 1-1 (26′ Dzeko, 34′ Acerbi)

AS ROMA NEWS ULTIME – Derby ad altissima tensione emotiva quello che va in scena questo pomeriggio allo stadio Olimpico. Dopo la batosta rimediata contro la Juventus in coppa Italia, la Roma deve dare un segnale di risveglio contro una delle formazioni più in forma del campionato.

La Lazio di Inzaghi sta correndo forte e coltiva addirittura sogni scudetto, che questo pomeriggio all’Olimpico i giallorossi proveranno a distruggere. Sarà una partita decisiva per le stagioni delle due squadre, vi lasciamo alle ultime notizie sugli schieramenti e poi al racconto del match.

ROMA-LAZIO, IL RACCONTO DEL MATCH

PRIMO TEMPO

34′ – GOL DELLA LAZIO. Incredibile errore di Pau Lopez che rimette la palla in campo regalandola ad Acerbi che batte a porta vuota.

28′ – Occasione clamorosa per la Roma! Prima Under e poi Dzeko calciano a botta sicura, salvano incredibilmente i difensori della Lazio a Strakosha battuto!

26′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! DZEKO!!! Cross di Cristante per Edin che stacca in area anticipando l’uscita di Strakosha con un colpo di nuca!!!

20′ – Acerbi toglie un pallone ottimamente servito al centro dell’area per Dzeko!

13′ – Occasione Roma: punizione di Pellegrini, Mancini scarica bene per Cristante che calcia col destro, palla deviata che esce di poco sul fondo.

10′ – Meglio la Roma in questo avvio, più spigliata. Ma per ora nessun pericolo per le due difese.

5′ – Primi cinque minuti di grande equilibrio, ma è la Roma a fare la partita. Lazio più disposta alle ripartenze.

1′ – Fischia Calvarese, comincia Roma-Lazio!

ROMA-LAZIO, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:00 – Ecco il tweet della Roma che annuncia il suo schieramento ufficiale:

📋 | TEAM NEWS | 📋 Here’s our starting XI for the Derby della Capitale. FORZA ROMA! 🟡🔴 #ASRoma pic.twitter.com/wj1hnhFf8o — AS Roma English (@ASRomaEN) January 26, 2020

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Lazio scelta da Inzaghi: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Ore 16:35 – Ecco la formazione ufficiale della Roma per questo derby, l’undici giallorossi viene comunicato in anteprima dal tweet di Angelo Mangiante di Sky Sport:

Ore 16:00 – Cancelli aperti da circa un’ora, la situazione al momento fuori dall’Olimpico sembra tranquilla. Tra poco le formazioni delle due squadre.

ROMA-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Cardinali, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Florenzi, Kolarov, Pastore, Peres, Perotti, Kalinic.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: S.Inzaghi.

A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Bastos, Parolo, V.Berisha, Jony, A. Anderson, D. Anderson, Adekanye, Caicedo.

ARBITRO: Calvarese di Teramo

VAR: Mazzoleni di Bergamo

Giallorossi.net – A. Fiorini