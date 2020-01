FONSECA: “Sono triste, meritavamo un altro risultato. Orgoglioso dei ragazzi, così è più facile credere in questa squadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel derby che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

L’errore di Pau Lopez?

Una situazione infelice. Lui è un grande portere. Cosa gli ho detto? Non ho parlato con lui. Può succedere, lui ha fatto benissimo nelle altre partite, è solo un episodio infelice.

La squadra è stata coraggiosa. Deluso per il risultato?

Sì, sono triste. Quello che i ragazzi hanno fatto mi lascia molto orgoglioso. Abbiamo fatto una grande partita, giocando così è più facile credere in questa squadra. I ragazzi meritavano un altro risultato.

Partite ottime di Under e Kluivert che hanno aiutato tanto la squadra…

E’ vero, hanno lavorato tanto. E’ così che voglio e che deve essere. Hanno fatto una bellissima partita, come tutti.

Spinazzola vi ha aiutato a tenere palla con il suo lavoro su Lazzari?

Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e con Santon, iniziando la costruzione a tre. La posizione di Kluivert è stata molto importante ma penso che giocando con Under aperto abbiamo creato spazio a destra. Loro hanno capito che spazio dobbiamo trovare e penso che abbiamo giocato sempre molto bene, con la palla e nella metà campo offensiva. Non è facile creare situazioni contro una squadra come la Lazio che abbassa molto il campo ma noi abbiamo creato, fatto bene, ma abbiamo solo sbagliato nel momento di fare gol.

PAULO FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Come mai ha rinunciato a Kolarov?

Ho deciso che Spinazzola sarebbe stato più adatto ad affrontare la Lazio. Ho avuto dei dubbi fino a ieri. Spinazzola ha fatto una bellissima partita.

Questa domanda non riguarda la partita: in Spagna si dice che lei ha parlato direttamente con Villar per convincerlo, è vero?

Ha parlato Petrachi di mercato prima del match, io parlerò solo quando un acquisto è ufficiale.

Una delle migliori partite della Roma, un limite può essere solo la mancanza di continuità da qui alla fine?

Abbiamo fatto una gran partita, meritando di di vincerla. Dobbiamo giocare sempre con questo coraggio e atteggiamento. non abbiamo vinto ma sono molto orgoglioso dei ragazzi.

I giocatori nello spogliatoio erano più delusi o più contenti per la prestazione?

Abbiamo equilibrio. I ragazzi sono tristi perché non abbiamo vinto, ma sono convinti che abbiamo fatto una buona partita. Solo giocare no basta, dobbiamo vincere.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Grande prestazione…

Sono triste, abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi meritavano la vittoria. Hanno giocato con qualità, avremmo meritato di vincere ma sono orgoglioso dei ragazzi.

L’episodio del mancato calcio di rigore?

Non ho parlato con l’arbitro e la situazione non è chiara, devo analizzarla con più tempo. L’arbitro ha visto con il Var e ha deciso così.

Che cosa succede nella testa dei giocatori per farli giocare così?

Devo dire che non abbiamo fatto una buona partita con la Juventus, abbiamo avuto tre o quattro momenti difensivi in cui non abbiamo fatto bene. Ma la squadra ha giocato con coraggio. Abbiamo segnato nel secondo tempo e abbiamo creato. Io glielo ho detto, per me possiamo fare tutti i risultati, ma con questo coraggio siamo sempre vicini a vincere. Dobbiamo essere orgogliosi della partita fatta dai ragazzi.

Stasera Roma perfetta. Che cosa non è andato secondo lei?

Solo il gol preso (ride, ndr). Una situazione infelice che può succedere. Per il resto abbiamo fatto quasi sempre bene. Abbiamo sbagliato le occasioni da gol, ma non è facile creare contro una squadra che si abbassa molto.

Cosa vuole dire a Rizzitelli…

Sono rimasto emozionato dal momento che ho visto prima della partita. Un bellissimo momento. Se fossi stato io avrei solo pianto. Nel calcio viviamo per momenti come questi.

Questa Roma ha fatto una grandissima prestazione contro una squadra in grande forma. La Roma ha dominato. Questa squadra può ripetere questa partita?

Lavoriamo per farlo. Non è facile provare a farlo. Non abbiamo mai tutti i giocatori e quelli che stanno meglio di solito si infortunano. Non è facile trovare una stabilità, devo dire che con questo spirito di squadra e con questo coraggio si può fare. Speriamo di trovare stabilità.

I tifosi…

Normalmente non parlo di loro, ma sono di un altro mondo. Fantastico quello che hanno fatto ieri e l’appoggio che hanno dato oggi. Vivere con questa atmosfera è più facile soprattutto per chi ama realmente il calcio.