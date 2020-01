INZAGHI: “La Roma ha fatto meglio di noi, è un punto sofferto che ci teniamo stretto”

ROMA LAZIO DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel derby che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport:

Lecito aspettarsi qualcosa di più dalla squadra?

Sì, per come avevamo abituato tutti. Dall’altra parte però c’è sempre un’altra squadra. La Roma ha fatto meglio di noi, ci teniamo stretto questo punto. Simile all’andata, ho fatto i complimenti a Fonseca per la grande partita. Nel secondo tempo meglio ma abbiamo sbagliato tecnicamente. Bisogna riconoscere merito agli avversari.

Meriti della Roma o demeriti vostri?

Tecnicamente abbiamo sbagliato molto con diversi giocatori. La Roma ha fatto qualcosa di importante , una partita tosta e intensa. Potevamo fare meglio, mi aspettavo di più. Va bene così, ci teniamo stretto il punto. Ora recuperiamo perchè ci aspettano 18 finalissime.

La Roma avrebbe meritato, in questi momenti di difficoltà Milinkovic e Luis Alberto potevano darti una mano…

Siamo arrivati a una partita importante con Luis Alberto e Correa non al meglio. Avrei voluto cambiarli entrambi, siamo arrivati con dei giocatori fisicamente non al top. Avevo già fatto un cambio e non avrei voluto finire in dieci. Quando devo fare un cambio non sto a chiedere o a pensare, non è un problema se Luis Alberto è arrabbiato.