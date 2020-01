SANTON: “Partita dominata dalla Roma, c’è rammarico per un pari che non ci stava”

ULTIME NEWS AS ROMA – Davide Santon, tra i migliori in campo, parla a Sky Sport al termine del match giocato contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Quanto sono forti i rimpianti per questa partita?

Penso che la partita sia stata dominata dalla Roma. L’avevamo preparata bene, cercando di impostare con i tre dietro per far uscire un loro centrocampista. C’è il rammarico di un pareggio che per noi non ci stava. Meritavamo la vittoria ma è andata così. Pensiamo alla prossima partita.

Grande solidità difensiva oggi…

Io in fase d’impostazione mi abbassavo di più facendo il terzo centrale. Lasciando i tre dietro in marcatura preventiva, cercando di fermare gli attacchi della Lazio e ci siamo riusciti bene.

Questa partita può darvi fiducia?

Sicuramente si perché dopo una partita così la fiducia è alta. Siamo comunque quarti. Tutte le partite le giochiamo per vincere. Il quarto posto è un obiettivo importantissimo per noi.

Cosa è cambiato dalla partita contro la Juventus? Cosa vi ha detto Fonseca?

L’atteggiamento. Specialmente in un derby non puoi sbagliare. L’atteggiamento penso sia stato fondamentale. Abbiamo dominato per me in tutto. C’è rammarico perché meritavamo la vittoria.

DAVIDE SANTON A ROMA TV

Prestazione eccelsa della Roma…

Prestazione bella, con l’atteggiamento giusto, che ci vuole in un derby. Abbiamo avuto tante occasioni, con più fortuna la palla può entrare. C’è rammarico ma ci prendiamo un punto importante che ci consente di rimanere al quarto posto.

Ora serve continuità…

Se facciamo così sono convinto che la Roma farà grandi cose. Anche in situazioni diverse l’atteggiamento non deve cambiare.

Su Pau Lopez c’era fallo sul gol?

Io ero vicinissimo, speravo che la palla uscisse. Non ho rivisto il replay. È un gol che potevamo evitare benissimo.

Quella stabilità che avete avuto perché non la avete sempre?

Questa squadra ha le qualità, abbiamo giocatori forti. Il problema è l’atteggiamento, quando si scende in campo così cattivi per le altre squadre diventa difficile. Quando manca questo atteggiamento poi vai in difficoltà perché ci sono squadre forti che vivono di contropiede. Stasera ci siamo mossi e non li abbiamo fatti ripartire quasi mai.

Partita preparata più mentalmente che tatticamente?

Sì, ma comunque secondo me non ce n’era bisogno. Anche ieri i tifosi ci hanno dato una grande carica. La abbiamo preparata nei dettagli in settimana, sia in fase di impostazione che di ripartenza abbiamo fatto benissimo.

Prestazione molto matura da parte tua…

Penso sempre a lavorare e migliorare, non si smette mai di migliorare. Il mister mi dà fiducia e cerco di ripagarlo al massimo. Sono contento che le prestazioni stiano ripagando il duro lavoro.

Buon lavoro Davide…

Dai che sabato si torna alla vittoria.