Radu: “E’ un punto d’oro, la Roma non c’ha fatto giocare”

ULTIME NEWS AS ROMA – Stefan Radu, difensore della Lazio, commenta a Sky Sport il pareggio strappato con grande fatica contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Punto guadagnato?

Sì, è vero. Non abbiamo fatto una bella prestazione, è un punto d’oro. Il gioco non è andato.

Lazio mai così in difficoltà…

La Roma ci ha pressato in avanti, non ci ha fatto giocare. Abbiamo sofferto sulla costruzione e si è visto. Di solito costruiamo dal basso e arriviamo davanti con facilità.

Avete fatto un altro passo avanti però…

Sì, è una cosa buona. Teniamo la Roma ancora dietro e con una partita da recuperare.

Contraccolpo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia?

No, l’abbiamo superata. E’ rimasto il campionato e dobbiamo lottare. Questo è un punto che alla fine conterà tanto.

La Lazio sarà la tua ultima squadra?

Spero di sì e ce la metterò tutta.

Fonte: Sky Sport