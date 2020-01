Tragedia nel mondo dello sport: Kobe Bryant muore in un incidente in elicottero

ALTRE NOTIZIE – Tragedia nel mondo dello sport: nella serata è arrivata la notizia della scomparsa di Kobe Bryant. Il leggendario cestista è deceduto per un incidente in elicottero a 41 anni.

A lui ha mandato un pensiero il presidente della Roma, James Pallotta, in un post sull’account in lingua inglese del club giallorosso: “A nome mio, dei giocatori e dello staff dell’AS Roma, ci uniamo al resto del mondo sportivo per piangere la tragica scomparsa di Kobe Bryant. Kobe era una vera icona e il nostro pensiero ora è alla sua famiglia e alle famiglie di tutte le vittime a bordo di quel volo”.

Un pensiero speciale anche da parte di Francesco Totti: “Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P.”.