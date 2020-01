ROMA-LAZIO 1-1: le pagelle

AS ROMA NEWS – Si è appena concluso il derby tra la Roma e la Lazio. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 4 – Permette alla Lazio di pareggiare un derby nel qualche non ha mai tirato nello specchio della porta. Il suo errore è clamoroso quanto incomprensibile.

Santon 7 – Partita perfetta, esce tra gli applausi meritatissimi. Si merita una maglia da titolare. Dall’83’ Kolarov – s.v.

Smalling 7 – Annulla Immobile con una prestazione sontuosa.

Mancini 6,5 – Meno brillante del suo compagno di reparto, ma ugualmente efficace.

Spinazzola 7 – La scelta di mandarlo in campo si conferma azzeccata, gioca una partita molto positiva sia in fase di spinta che di ripiegamento, rendendo Lazzari del tutto inoffensivo.

Cristante 6,5 – Cerca di fare gioco, e dal suo piede nasce il gol di Dzeko. Prestazione convincente.

Veretout 6,5 – Si vede parecchio in mezzo al campo, domina fisicamente su tutti. Davvero una prova di spessore. Dall’89’ Pastore – s.v.

Ünder 7 – Fa letteralmente ammattire Lulic. Indemoniato, gli manca solo il gol.

Pellegrini 6,5 – Getta il cuore oltre l’ostacolo, ma gli manca l’imbucata. Il palo gli nega un gol strepitoso.

Kluivert 6 – Apprezzabile l’impegno nel lavoro di copertura, poco incisivo però in attacco. Dall’81’ Perotti – s.v.

Dzeko 6 – Croce e delizia di questa Roma. Segna un bel gol anche grazie all’errore in uscita di Strakosha. Importante quando gioca per la squadra, ma sbaglia davvero troppe occasioni da gol.

FONSECA 7 – La sua Roma domina in lungo e in largo il derby dimostrando di non meritare questo distacco sulla Lazio, almeno come valori in campo. La squadra però fa ancora troppa fatica a fare gol, e questo può essere un problema serio per il rush finale di questo campionato.

Giallorossi.net – A. Fiorini