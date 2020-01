Oggi si decide se operare Diawara

NOTIZIE ROMA CALCIO – Giorno di riposo per la Roma dopo il tour de force con Parma, Genoa, Juventus e Lazio. I giallorossi riprenderanno ad allenarsi domattina alle 11 in vista del match di sabato in casa del Sassuolo, una partita in cui Fonseca probabilmente avrà di nuovo a disposizione anche Mkhitaryan dopo aver già recuperato Pastore e Perotti.

Nulla di preoccupante per Santon, costretto al cambio ieri per dei semplici crampi. Intanto in giornata arriverà il responso su Diawara e si capirà la strada da seguire per recuperare al meglio dalla lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro.

Il centrocampista in caso di operazione rischierebbe di star fuori fino a tre mesi, saltando quasi tutto il resto della stagione. Per questo motivo la Roma e lo stesso Diawara stanno valutando l’ipotesi di una terapia conservativa, in modo da accorciare lo stop.

(Il Tempo, F. Biafora)