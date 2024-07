Calciomercato Roma, arriva Ryan a parametro zero: sarà lui il vice Svilar. Contratto annuale, lunedì o martedì le visite mediche

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Terzo acquisto della Roma dopo Sangarè e Le Fee. Secondo quanto rivelato dal sito di Gianluca Di Marzio, i giallorossi hanno chiuso per l’arrivo a parametro zero del portiere australiano Mathew Ryan.

Il classe 1992 andrà a ricoprire il ruolo di vice di Mile Svilar. L’estremo difensore, svincolatosi dopo l’ultima stagione all’AZ Alkmaar, vanta una carriera internazionale di rilievo, avendo difeso i pali della nazionale australiana per ben 92 volte.

Il profilo di Ryan a Trigoria non è nuovo, dato che il portiere fu vicino ai capitolini già nel 2015. A distanza di quasi dieci anni il portiere 32enne vestirà la maglia giallorossa dopo aver indossato, tra le tante, quelle di Bruges, Valencia, Brighton, Arsenal e Real Sociedad.

Ryan volerà a Roma lunedì e martedì per svolgere le visite mediche. Per il portiere è pronto un contratto annuale con opzione di prolungamento per ulteriori due stagioni.

