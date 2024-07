CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 14 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – IL PARMA PENSA A KUMBULLA – Rientrato a Roma dopo il recente prestito di sei mesi al Sassuolo, il futuro di Marash Kumbulla (24) potrebbe essere nuovamente lontano dalla Capitale: il giocatore sembrerebbe non rientrare nei piani di De Rossi e su di lui ci sarebbe l’interesse del neo promosso Parma, alla ricerca di un nuovo centrale di difesa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – ANCHE IL BOLOGNA SU EN-NESYRI – Anche il Bologna su Youssef En-Nesyri (27) per sostituire il partente Zirkzee: ci sarebbero già stati dei contatti per il suo acquisto e il giocatore avrebbe contattato il connazionale El Azzouzi per chiedere informazioni. (Il Resto del Carlino)

Ore 9:10 – CHIESA APRE ALLA ROMA – Federico Chiesa (26) starebbe cominciando ad aprire all’ipotesi Roma e la trattativa con la Juve è pronta a infiammarsi. I bianconeri accetterebbero un’offerta da 25 milioni, bonus compresi.

Ore 8:15 – OLIVERAS VERSO L’ARABIA – Jan Oliveras (20), terzino proveniente dalla Primavera giallorossa, potrebbe lasciare Trigoria per giocare in Arabia Saudita…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – SOULE’, E’ SFIDA AL LEICESTER – La Roma duella con il Leicester per Matias Soulè (21). Il giocatore ha dato priorità ai giallorossi, che però devono fare in fretta: gli inglesi sono pronti al rilancio e la Juve spinge…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!