Roma, ufficiale l’amichevole con l’Everton: si giocherà il 10 agosto alle 18

NOTIZIE AS ROMA – La Roma concluderà la fase finale del ritiro annuale in Inghilterra. In vista del debutto stagionale contro il Cagliari il 18 agosto, i giallorossi disputeranno alcune partite amichevoli per valutare la loro preparazione.

Tra questi incontri, è prevista una sfida contro l’Everton, squadra in cui i Friedkin hanno recentemente acquisito una quota di partecipazione. La partita si terrà il 10 agosto alle 18:00 (ora locale) a Goodison Park.

A darne notizia l’account ufficiale X dei Toffees, che ha pubblicato il poster dell’evento, e che rappresenta anche per loro l’ultimo test prima dell’inizio del campionato.