Calciomercato Roma, anche Oliveras verso l’Arabia: il terzino saluta Trigoria, in arrivo Dahl

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il destino del giovane terzino sinistro Jan Oliveras sembra segnato: lo spagnolo, in scadenza di contratto nel 2025, viene dato in partenza per l’Arabia Saudita.

A scriverlo oggi sono diversi quotidiani. Il calciatore cresciuto nella cantera del Barcellona è finito nei radar dell’Al-Ittihad, club saudita che vuole anche il terzino nell’affare Aouar.

Oliveras, che aveva ben impressionato nella Primavera giallorossa, sembrava destinato a compiere il salto in prima squadra, ma a quanto pare non sarà questo il futuro del calciatore classe 2004.

La Roma per quella fascia infatti ha individuato nello svedese Samuel Dahl, classe 2003, il giovane su cui puntare alle spalle di Angelino. L’operazione viene data molto vicina alla chiusura per una cifra di circa 2-3 milioni di euro.

