Soulè e la Roma si dicono sì, ma il Leicester è pronto al rilancio. E la Juventus lo spinge verso la Premier

AS ROMA NEWS – La Roma e Matias Soulé, una storia d’amore di mezza estate con la Juventus di mezzo. De Rossi e Ghisolfi hanno individuato da tempo nell’esterno argentino un talento su cui puntare per il presente e il futuro del club.

Il direttore sportivo si è messo subito al lavoro, incassando il sì del calciatore che vorrebbe lavorare con mister De Rossi. La Roma fa sul serio ed è pronta a presentare un’offerta da 30 milioni alla Juventus, che però fa muro: i bianconeri infatti preferirebbero non cedere il gioiellino a una rivale e spingono Soulé verso la Premier.

Sul ragazzo c’è anche il forte pressing del Leicester, che si è vista respingere una prima proposta da 25 milioni di euro. Ma gli inglesi sono pronti a un nuovo assalto, e i bianconeri sperano di mettere l’argentino su un aereo per l’Inghilterra molto presto. Tanto che da Torino si parla di una nuova offerta in arrivo molto vicina alla richiesta dalla Juventus per l’ala mancina. Il Leicester dunque è nettamente più avanti nella trattativa con il club bianconero.

La Roma al momento ha incassato il sì del giocatore e su quello spera di fare leva, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale a Giuntoli. I giallorossi dunque devono fare presto e usare argomenti convincenti per far sì che la Juventus ceda il suo calciatore ai giallorossi. De Rossi spera di avere molto presto Soulé, sicuro che la convivenza con Dybala non sarebbe un problema. Ma ora serve un rilancio da parte dei Friedkin.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Tuttosport / Corriere della Sera

