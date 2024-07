CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa sabato 13 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – SORLOTH RESTA IN POLE PER L’ATTACCO – Alexander Sorloth (28) è il centravanti in cima alla lista della Roma: De Rossi chiede un nove forte fisicamente, che sappia segnare e giocare per la squadra, e il norvegese è l’identikit ideale. La trattativa col Villarreal resta viva. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – ABRAHAM, IL MILAN FA SUL SERIO – Tammy Abraham (27) fa un passo verso il Milan: il giocatore ha detto sì all’ipotesi di un trasferimento in rossonero, la trattativa con la Roma è aperta, ma i giallorossi non vogliono contropartite tecniche in cambio. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – RIQUELME VUOLE RESTARE ALL’ATLETICO – Visti i tentennamenti di Federico Chiesa, si torna a parlare di Rodrigo Riquelme (24) per la corsia sinistra: oltre all’accordo con l’Atletico, la Roma deve convincere anche il giocatore che non vorrebbe lasciare il club per il quale fa il tifo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 – KARSDORP PREFERISCE IL BESIKTAS – Rick Karsdorp (29) è pronto a dire sì alle offerte turche, il terzino preferirebbe accettare il Besiktas piuttosto che il Trabzonspor. Alla Roma un indennizzo di 2 milioni di euro. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – ROMA ALL’ASSALTO DI SOULE’, ELSHA PUO’ ESSERE LA CHIAVE – La Roma punta forte su Matias Soulé (21) ed è pronta all’assalto: alla Juventus potrebbe finire El Shaarawy (31) richiesto da Tiago Motta. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…

