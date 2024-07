Calciomercato Roma: Abraham-Milan, si studiano le contropartite. I giallorossi vorrebbero Okafor, i rossoneri offrono Maldini e Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’arrivo, imminente, di Alvaro Morata non sarà l’unico colpo in attacco del Milan in questa sessione di mercato. Il club rossonero è infatti alla ricerca di calciatore forte fisicamente e nel gioco aereo, caratteristiche che rispondono al nome di Tammy Abraham.

L’attaccante inglese, entusiasta della prospettiva di giocare per un club storico e di ritrovare alcuni ex compagni di squadra, avrebbe dato la sua disponibilità al club lombardo.

La trattativa con la Roma è ripresa su indicazione del nuovo tecnico Paulo Fonseca, ma la prima proposta rossonera, che prevedeva la cessione di Luka Jovic più un conguaglio economico, non ha convinto i giallorossi.

Il Milan starebbe quindi valutando altre contropartite, tra cui Alexis Saelemaekers, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, con i giallorossi che invece gradirebbero avere Noah Okafor.

Fonte: Calciomercato.com

