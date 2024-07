RITIRO ROMA: ultima seduta settimanale. Abraham in evidenza in allenamento (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Ultima seduta settimanale per la Roma in questo afoso ritiro estivo di Trigoria. La squadra, come di consueto, si è divisa tra palestra e allenamento in campo.

De Rossi ha spronato i suoi ragazzi, invitando gli attaccanti a stare dentro l’area per fare gol. In evidenza Tammy Abraham, apparso molto determinato: per lui diversi gol in partitella.

Ha assistito alla seduta odierna il direttore sportivo Florent Ghisolfi, seduto in panchina. Di seguito il video con alcune immagini dell’allenamento di oggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!