Calciomercato Roma: Soulè vuole i giallorossi, pronta un’offerta da 30 milioni di euro

CALCIOMERCATO AS ROMA – Matias Soulé è uno dei giocatori più richiesti della Juventus. Al momento, due squadre sono particolarmente interessate all’argentino: il Leicester City e la Roma.

Soulé è consapevole dell’ammirazione che Daniele De Rossi nutre per lui e, se potesse scegliere, opterebbe per un trasferimento nella squadra capitolina. Il Leicester ha messo sul tavolo un’offerta di 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus, per un totale che non arriva a 30 milioni di euro. La Roma, d’altra parte, sembra disposta a raggiungere questa valutazione.

Tuttavia, la Juventus desidera una cifra superiore. Inoltre, la squadra giallorossa preferirebbe evitare di includere contropartite nell’accordo, mentre la Juve continua a premere per El Shaarawy.

(Fonte: Gianlucadimarzio.com)