Calciomercato Roma, Arteta: “Maitland-Niles al momento è un nostro giocatore, ogni notizia la teniamo privata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In vista della sfida di Premier League contro il Manchester City, in programma domani all’Emirates Stadium, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa anche della situazione di Maitland-Niles.

“Qualsiasi notizia su qualsiasi giocatore la teniamo privata. Ainsley è un nostro giocatore al momento“, le dichiarazioni sul calciatore inglese.

Maitland-Niles resta al momento la pista più calda della Roma per rinforzare la corsia destra. L’accordo col giocatore è stato trovato, resta invece ancora da definire quello con l’Arsenal.