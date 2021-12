Roma, un giocatore positivo al Covid. Esplode il caso di un titolare “no vax”: rischia di non poter giocare più

ULTIMO AGGIORNAMENTO – C’è un solo positivo al Covid nella Roma dopo i tamponi molecolari effettuati oggi. Il giocatore, che preferisce rimanere anonimo per motivo di privacy, ha sintomi lievi e per questo effettuerà a breve un nuovo tampone.

AS ROMA NEWS – Rientro amaro per la Roma dalle vacanze di Natale: un paio di calciatori, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), sarebbero positivi al Covid dopo il giro di tamponi effettuato ieri.

Nella mattinata di oggi si conoscerà il nome dei giocatori che hanno contratto il Coronavirus dopo essere tornati a Trigoria. Nella serata di ieri tutta la squadra si è sottoposta ai tamponi molecolari e i risultati saranno resi noti solo oggi, ma i calciatori di ritorno da Dubai sarebbero risultati positivi al tampone rapido fatto a Fiumicino.

Questo non significa automaticamente che la positività sarà confermata dal molecolare, ma comunque il rischio è alto. Si attende dunque l’esito del secondo e decisivo giro di tamponi per averne la certezza.

Intanto il Corriere dello Sport (R. Maida) fa sapere che nella Roma ci sarebbe un calciatore “no vax” che rischia seriamente di non poter giocare più in campionato dopo l’approvazione del decreto legge che obbliga tutti gli atleti ad essere in possesso del super green pass per poter scendere in campo.

E così la Roma si sta attrezzando alle varie eventualità. Teoricamente questo giocatore, un titolare di cui non viene fatto il nome per rispetto della privacy, potrebbe scegliere di cominciare il ciclo vaccinale, che lo doterebbe del lasciapassare 15 giorni dopo l’inoculazione della prima dose. Così non perderebbe nemmeno una partita. In alternativa, a parte la malaugurata ipotesi di entrare in contatto con il virus, il calciatore in questione non giocherebbe più fino alla fine dell’emergenza sanitaria.

A quel punto però la Roma, trattandosi di un giocatore importante, dovrebbe porsi il problema di una sostituzione sul mercato. Senza escludere un taglio di stipendio, come è successo a novembre al Bayern Monaco quando Kimmich, Gnabry e altri calciatori no vax subirono il provvedimento (Kimmich poi ha annunciato di volersi vaccinare). In queste ore i dirigenti del club capitolino, con l’aiuto dell’ufficio legale del club, stanno studiando la situazione per poi valutare come muoversi.

