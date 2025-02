Calciomercato Roma, AS: “I Friedkin vogliono portare Ancelotti sulla panchina giallorossa”

NOTIZIE AS ROMA – Dalla Spagna sono certi: i Friedkin vogliono Carlo Ancelotti sulla panchina della Roma la prossima stagione. Lo scrive il noto quotidiano sportivo AS. I texani si stanno muovendo personalmente per convincere il tecnico ad accettare i giallorossi.

Non sarà comunque una trattativa facile, con l’allenatore che vorrebbe restare al Real Madrid e non esclude tra l’altro l’opzione ritiro. La Roma, però, ha avviato i primi contatti con il tecnico e continuerà a provarci nelle prossime settimane.

Fonte: as.com