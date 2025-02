Le Fee migliore in campo: due assist e il Sunderland batte il Middlesbrough in rimonta (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Vittoria esterna pesante per il Sunderland di Enzo Le Fee: la squadra inglese che milita in Championship ha battuto il Middlesbrough per 3 a 2 dopo un’altalena di emozioni nelle quali ha inciso profondamente il centrocampista di proprietà della Roma.

Per Le Fee infatti due assist: il primo, un lancio centrale a tagliare la difesa avversaria, ha mandato in porta il suo compagno di squadra, Isidor. Il secondo invece, arrivato dopo un ottimo controllo a seguire, ha propiziato l’autogol di Giles che ha fissato il punteggio finale sul 2 a 3 per il Sunderland.

Per la squadra di Le Fee sono tre punti pesanti: il Middlesbrough infatti era quinto in classifica proprio alle spalle del Sunderland, che con questa vittoria resta agganciato al Burnley e a tre lunghezze dal secondo posto, valido per la matematica promozione in Premier. Qui sotto il video con gli highlights della partita.