Roma, tre rinforzi sul gong: Gourna-Douath il colpo, ma manca il centravanti

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma chiude il suo mercato invernale con tre acquisti last minute che, solo in parte, cambiano volto a un gennaio molto deludente sotto l’aspetto delle operazioni in entrata. Le necessità da coprire in rosa erano soprattutto gli esterni di difesa e il centravanti, ma il lavoro di Ghisolfi è riuscito solo a metà.

Rensch è un acquisto interessante per dare a Ranieri una discreta alternativa a destra, anche se siamo ancora lontani dal colpo che risolve una volta per tutte i problemi su quella fascia, mentre a sinistra è tutto da scoprire Salah-Eddine, messosi in evidenza in questa stagione nel Twente con due gol e due assist in Eredivisie. Nelsson ha esperienza, arriva in prestito e andrà valutato.

Il colpo più apprezzato è senza dubbio Gourna-Douath del Salisburgo: il centrocampista francese era considerato uno dei prospetti migliori della sua generazione, ha quelle qualità che mancano alla mediana giallorossa e in ottica futura può rappresentare un investimento azzeccato.

Manca però all’appello il centravanti: restare con il solo Shomurodov è un azzardo troppo grande, anche considerate le difficoltà di Dovbyk, il cui rendimento al suo primo anno in Italia è ancora molto altalenante. Considerata l’importanza del ruolo e del tempo avuto a disposizione per colmare quella lacuna, la Roma ha la colpa di aver deciso di rinviare l’investimento a giugno. Con le coppe ancora tutte da giocare, l’assenza di un rinforzo pesante in attacco rischia di incidere su questa seconda metà di stagione.

Giallorossi.net – G. Pinoli