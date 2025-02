Calciomercato Roma, Marin si accorda col PSG: lascerà la Roma a parametro zero

NOTIZIE AS ROMA – Renato Marin lascerà la Roma al termine della stagione. Il giovane terzo portiere giallorosso, esploso con la Primavera, saluterà il prossimo giugno, quando scadrà il suo contratto.

Per Marin si aprono le porte del Paris Saint-Germain, club che ha battuto la concorrenza per assicurarsi l’estremo difensore brasiliano. Il 18enne, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), si trasferirà a Parigi a parametro zero: la Roma perde un portiere molto promettente.