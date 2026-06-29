Calciomercato Roma, Ausilio: “Enorme stima per Pisilli ma non ci interessa”

Niccolò Pisilli piace, viene stimato, ma non è un obiettivo dell’Inter. A chiarirlo è stato Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, intervenuto dal palco dell’evento di apertura del calciomercato estivo. Rispondendo a una domanda sul centrocampista della Roma, Ausilio ha escluso un interesse concreto da parte dell’Inter, pur spendendo parole molto importanti per il giovane giallorosso.

“Pisilli è un ragazzo eccezionale, ma non ci interessa. Al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso affermare che non esiste alcun interesse per lui, ma non per una questione tecnica, visto che parliamo di uno dei migliori centrocampisti italiani in circolazione”.

Una smentita netta, dunque, ma accompagnata da un attestato di stima significativo. Il dirigente dell’Inter ha infatti spiegato che la valutazione non riguarda il valore tecnico del giocatore, bensì il ruolo e le priorità di mercato del club nerazzurro. “Questa è una valutazione legata al ruolo. Nei giorni prossimi lavoreremo su altri calciatori. Ci saranno almeno due investimenti”, ha aggiunto Ausilio.

Parole che chiudono ogni scenario legato a Pisilli in chiave Inter. Il centrocampista resta uno dei profili più preziosi della Roma, sia dal punto di vista tecnico sia per la sua importanza nelle liste UEFA, essendo un prodotto del vivaio giallorosso.

Redazione Giallorossi.net