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L’Atletico Madrid si sfila per Greenwood: inglese sempre più vicino ai giallorossi

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Il nome di Mason Greenwood continua a essere al centro delle voci di calciomercato. L’attaccante inglese è uno dei profili maggiormente apprezzati da Gian Piero Gasperini, ma l’interesse per il giocatore non riguarda soltanto la Roma.

Sulle tracce dell’ex Manchester United ci sarebbero infatti anche Juventus e Fenerbahce, mentre nelle ultime settimane si era parlato di un possibile inserimento dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da ElGolDigital, la situazione all’interno del club spagnolo è legata soprattutto al futuro di Julian Alvarez, che avrebbe manifestato la volontà di lasciare i Colchoneros. Per questo motivo, l’Atletico starebbe valutando diversi profili per l’eventuale sostituzione dell’argentino.

Tuttavia, il nome di Greenwood non sarebbe tra quelli presi in considerazione dalla società madrilena. Il portale spagnolo sottolinea infatti come l’attaccante sia ormai soprattutto vicino alla Roma, pur senza escludere del tutto le possibilità di un inserimento da parte di Juventus e Fenerbahce.

La sensazione, secondo la ricostruzione proveniente dalla Spagna, è che l’Atletico Madrid ritenga di essere ormai in ritardo nella corsa al giocatore inglese, lasciando così campo aperto ai giallorossi e alle altre pretendenti.

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10 Commenti

  1. In un suo titolone, il Cds assicurava che Greenwood aveva già trovato un accordo con il Fenerbahce per uno stipendio da 7-8 milioni Vuoi vedere che anche questa era una panzanza? Vedremo…

  3. ma da quando ci starebbe pure la juventus su Greenwood? mai sentito nulla al riguardo prima di adesso! non bastava la stampa italica, mo ci si mette anche quella iberica?

  5. per ora il nuovo decantato DS D’Amico non ha fatto nulla, tutto fermo se ci fosse stato ancora massara già partiva il massacro

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