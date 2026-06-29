CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 29 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Summerville sfumato, restano Tel e Sauer

Crysencio Summerville (24) è ormai sfumato per la Roma. Nella lista per rinforzare l’attacco restano invece Mathys Tel (21) e Leo Sauer (20), profili ancora monitorati dai giallorossi mentre Greenwood resta l’obiettivo principale. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – Soulé, l’offerta araba che la Roma aspettava non è arrivata

La Roma attendeva dall’Al-Diriyah un’offerta ufficiale da 35 milioni complessivi per Matias Soulé (23), dopo giorni di trattative e contatti con intermediari. Il giocatore era arrivato vicino ad aprire alla destinazione araba, discutendo ingaggio e bonus logistici, ma il club saudita non ha ancora inviato una proposta vincolante a Trigoria. D’Amico resta in attesa di capire se l’operazione potrà sbloccarsi nelle prossime ore. (Il Romanista)

Ore 9:15 – Gasperini vuole Greenwood entro il raduno

Gasperini spera di avere Mason Greenwood (24) a disposizione entro il 13 luglio, giorno fissato per l’inizio degli allenamenti. Anche l’attaccante inglese ha voglia di cambiare aria e di giocare la Champions League con la Roma: una proposta verrà inviata solo dopo il 30 giugno per dare un segnale alla UEFA sul lavoro fatto dal club in questo mese sul fronte plusvalenze. (Il Messaggero).

Ore 8:30 – Occhi su Puerta per il centrocampo

La Roma comincia a stringere sugli acquisti richiesti da Gasperini. Nei prossimi giorni è attesa la prima offerta ufficiale al Marsiglia per Mason Greenwood (24), mentre a centrocampo resta vivo il nome di Gustavo Puerta (23), valutato circa 20 milioni e seguito anche da Bologna e Porto. Piacciono anche Arne Engels (22) del Celtic e Matt O’Riley (25), che potrebbe lasciare il Brighton in prestito con diritto di riscatto. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – Difesa, caccia al vice Hermoso

La Roma cerca anche un difensore mancino da inserire alle spalle di Mario Hermoso (31). Leo Ostigard (26) resta un nome da tenere in considerazione, ma il suo arrivo sarebbe legato solo a un’eventuale cessione di Evan Ndicka. (Il Messaggero)

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