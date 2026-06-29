FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 29 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Malen rischia il posto: confronto con Koeman in allenamento
Donyell Malen rischia di partire dalla panchina nel sedicesimo di finale tra Olanda e Marocco, in programma questa notte alle 3. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dall’allenamento olandese, l’attaccante della Roma avrebbe avuto un confronto con il ct Ronald Koeman e sarebbe poi rimasto in disparte, con aria abbattuta. Malen potrebbe dunque aver perso la maglia da titolare proprio alla vigilia della sfida contro il Marocco di El Aynaoui. (Vandaag Inside)
Ore 9:15 – Sabatini applaude la Roma: “In Champions con una fede incrollabile”
Walter Sabatini promuove la Roma dopo il ritorno in Champions League: “La Roma senza Champions non può stare, non può esistere. Nei miei sei anni a Trigoria ci siamo sempre andati”. L’ex ds giallorosso ha elogiato il lavoro di Gasperini e della squadra: “Hanno fatto una prodezza, hanno lavorato con una fede incrollabile”. Sulla separazione con Ranieri e Massara: “Mi ha addolorato, ma non è quello che ha fatto ripartire la Roma”. (Corriere dello Sport)
Ore 8:00 – Soulé deluso dalla Roma: braccio di ferro sul futuro
Matias Soulé non ha preso bene la scelta della Roma di metterlo sul mercato dopo una seconda parte di stagione condizionata dalla pubalgia, durante la quale ha dato disponibilità anche in condizioni non ottimali. Lo Stoccarda è l’unico club ad aver chiesto informazioni, con Trigoria ferma sulla valutazione da 40 milioni. (Corriere della Sera)
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IN AGGIORNAMENTO…
Redazione Giallorossi.net
adesso l’obiettivo e’ la depressione di Malen, perche’ alle srtisciate rode troppo il fegato che la roma ha trovato un grande attaccante , purtroppo sfuggito a tanti, compreso l’allenatore dell’ Olanda che continua a farlo giocare esterno. L’unica cosa per noi fondamentale e che torni sano e salvo dal mondiale e non eccessivamente spremuto, quindi al piu’ presto , dei pensieri degli altrici importa poco.
“Nei miei sei anni a Trigoria ci siamo sempre andati”.
Massimo rispetto per Sabatini, ma proprio no!
Lui è stato il nostro DS dal 2011 al 2016.
Nel 2011 arrivammo sesti ma lui era appena arrivato.
Nel 2012 arrivammo settimi e non andammo proprio in Europa.
Nel 2013 sesti e idem.
Poi finalmente 3 piazzamenti con Rudi Garcia e Spalletti.
Quindi 3 su 5 o 6.
caro Mati (sempre se vere le dichiarazioni) non puoi essere deluso dalla Roma, sei decisamente un giocatore di gran valore ed hai anche lottato in campo, ma pubalgia a parte che ha condizionato pesantemente il tuo percorso, sei stato anche un pò arruffone e frettoloso (ripeto, al netto di grandi giocate e intuizioni), la Roma quest’anno ha bisogno di pedine perfette, e poi non è stata una bocciatura ma solo per fare cassa, se rimani saremo tutti contenti
Io però di dichiarazioni di Soulè non ne ho lette. Ho letto di un articolo del corriere della sera (fidato organo di stampa delle strisciate) che attibuiscono al Soulè del malumore per la scelta della Roma di metterlo in vendita, cosa che in ogni caso non è uscita dalla bocca della dirigenza della Roma.
Il solito caso di attribuire ad altri le proprie aspettative malevole.
Cattivo giornalismo, anzi assenza proprio di giornalismo, chiacchere e distintivo.
buciardo i primi 2 anni (luigi enrico zeman andreazzoli) non ce semo annati
meglio così. tanto vince il Marocco
Speriamo che vinca il Marocco, così Malen si fa le sue due settimane di vacanza e viene a metà luglio abile e riposato.
Diciamo che non ha brillato nelle partite disputate finora, mentre Brobbey segna ogni volta che tocca palla.
Nella coppa del mondo conta la stagione fatta ma conta di piu la condizione.
Malen e’ piu forte ma giustamente Koeman vuole vincere se non lo ritiene al momento in forma lo mette come riserva dell’attaccante centrale, ad onor del vero lo ha provato largo a destra ma anche li gli preferisce Summerville.
L’Olanda e’ forte in attacco e si puo’ permettere Malen in panchina
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.