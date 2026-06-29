FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 29 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Malen rischia il posto: confronto con Koeman in allenamento

Donyell Malen rischia di partire dalla panchina nel sedicesimo di finale tra Olanda e Marocco, in programma questa notte alle 3. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dall’allenamento olandese, l’attaccante della Roma avrebbe avuto un confronto con il ct Ronald Koeman e sarebbe poi rimasto in disparte, con aria abbattuta. Malen potrebbe dunque aver perso la maglia da titolare proprio alla vigilia della sfida contro il Marocco di El Aynaoui. (Vandaag Inside)

Ore 9:15 – Sabatini applaude la Roma: “In Champions con una fede incrollabile”

Walter Sabatini promuove la Roma dopo il ritorno in Champions League: “La Roma senza Champions non può stare, non può esistere. Nei miei sei anni a Trigoria ci siamo sempre andati”. L’ex ds giallorosso ha elogiato il lavoro di Gasperini e della squadra: “Hanno fatto una prodezza, hanno lavorato con una fede incrollabile”. Sulla separazione con Ranieri e Massara: “Mi ha addolorato, ma non è quello che ha fatto ripartire la Roma”. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Soulé deluso dalla Roma: braccio di ferro sul futuro

Matias Soulé non ha preso bene la scelta della Roma di metterlo sul mercato dopo una seconda parte di stagione condizionata dalla pubalgia, durante la quale ha dato disponibilità anche in condizioni non ottimali. Lo Stoccarda è l’unico club ad aver chiesto informazioni, con Trigoria ferma sulla valutazione da 40 milioni. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…

Redazione Giallorossi.net