Greenwood aspetta la Roma fino al 5 luglio: Fenerbahce in pressing

Mason Greenwood ha scelto di aspettare la Roma, ma non lo farà ancora a lungo. L’attaccante inglese resta il grande obiettivo giallorosso per rinforzare il reparto offensivo, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport avrebbe fissato una scadenza precisa: domenica 5 luglio. Dopo quella data, se la trattativa con il Marsiglia non dovesse sbloccarsi, il giocatore si sentirà libero di valutare altre soluzioni, a cominciare dal Fenerbahce.

Greenwood continua il suo silenzio social, dove non pubblica nulla dall’8 marzo, ma con il Marsiglia si sarebbe già fatto sentire in modo molto chiaro: «Lasciatemi andare». Una presa di posizione netta, che racconta la distanza ormai evidente tra il calciatore e il club francese. L’OM, però, non intende fare sconti. Nonostante i problemi finanziari della società abbiano già fatto il giro del mondo, il Marsiglia valuta Greenwood 55 milioni di euro e per ora ha alzato il muro davanti a ogni tentativo di ottenere un ribasso, non soltanto da parte della Roma.

Il club francese sa di avere tra le mani un giocatore di grande valore, reduce da una stagione da 26 gol, ma deve anche fare i conti con il Manchester United. Agli inglesi spetta infatti il 40% della futura rivendita, dettaglio che spiega almeno in parte la rigidità del Marsiglia sulla valutazione del cartellino. La Roma, dal canto suo, chiede tempo. Dal 1° luglio il club giallorosso potrà muoversi con maggiore libertà sul mercato e per questo ha chiesto a Greenwood di pazientare ancora qualche giorno. Il giocatore è in parola con la società capitolina e ha già un accordo per un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione, cifra destinata a crescere con il passare degli anni e al raggiungimento di determinati obiettivi.

Non è soltanto una questione economica. Greenwood è rimasto colpito anche dal progetto tecnico che troverebbe a Roma e dal ruolo centrale promesso da Gian Piero Gasperini. Un aspetto considerato decisivo dal giocatore, che vede nella Capitale la destinazione prioritaria per rilanciarsi ad alto livello. Ma la pazienza non sarà illimitata. Dalla Turchia si dicono convinti che Greenwood abbia trovato un’intesa anche con il Fenerbahce, club che da settimane lo corteggia con forza. La società di Istanbul sarebbe pronta a garantirgli un contratto da 7-8 milioni netti a stagione, una proposta molto più ricca rispetto a quella giallorossa. Il quadro è quindi chiaro: la Roma resta la priorità di Greenwood, ma il Fenerbahce è pronto ad approfittare di ogni esitazione. D’Amico dovrà giocare una partita di strategia e attesa, senza tirare troppo la corda.

Fonte: Corriere dello Sport