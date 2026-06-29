Greenwood più un centrocampista, la Roma scalda i motori: tre nomi per Gasp

La Roma comincia a guardare oltre il 30 giugno. Le cessioni restano il primo nodo da sciogliere, ma il club giallorosso sta iniziando a stringere il cerchio anche sugli acquisti richiesti da Gian Piero Gasperini per costruire una squadra più profonda e competitiva.

Il nome principale, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, resta Mason Greenwood. Nei prossimi giorni la Roma presenterà la prima offerta ufficiale al Marsiglia, che continua però a tenere alta la richiesta: 50 milioni di euro più bonus. Una posizione ribadita in queste ore anche al Fenerbahce, altro club interessato all’attaccante inglese. Greenwood è il grande obiettivo per l’attacco, ma Gasperini ha chiesto anche un rinforzo a centrocampo, soprattutto in considerazione della possibile partenza di Manu Koné. La Roma non vuole farsi trovare scoperta e D’Amico ha già diversi profili sulla propria agenda.

Tra i nomi graditi c’è Gustavo Puerta, classe 2003, protagonista con la Colombia al Mondiale. Il centrocampista lascerà il Racing Santander e ha attirato l’attenzione di più club. Su di lui, infatti, non c’è soltanto la Roma: anche Bologna e Porto sono sulle sue tracce. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Stessa valutazione per Arne Engels del Celtic, altro centrocampista seguito dal club giallorosso. Il suo nome è finito nella lista di D’Amico come possibile rinforzo per una mediana che potrebbe cambiare volto nel corso dell’estate.

Piace da tempo anche Matt O’Riley, profilo che Gasperini aveva già chiesto quando era all’Atalanta. Il centrocampista danese è destinato a lasciare il Brighton e potrebbe farlo con una formula più accessibile: prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe alla Roma di rinforzare il reparto senza appesantire subito il bilancio con un investimento definitivo.

Fonte: Gazzetta dello Sport