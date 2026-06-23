Greenwood vale 50 milioni? Numeri, talento e ruolo nella Roma di Gasperini

Mason Greenwood non è soltanto il grande nome del mercato romanista. È anche il profilo che più di tutti racconta il tipo di salto tecnico che la Roma vorrebbe provare a compiere nel reparto offensivo: un giocatore giovane, già formato, con numeri pesanti, margini ancora importanti e una qualità sempre più rara nel calcio moderno, quella di creare e finalizzare quasi da solo.

Classe 2001, inglese, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, Greenwood si è imposto giovanissimo come uno dei talenti offensivi più interessanti della sua generazione. A Old Trafford aveva colpito soprattutto per la naturalezza con cui riusciva ad arrivare al tiro, per la capacità di calciare con entrambi i piedi e per una freddezza sotto porta insolita per un attaccante della sua età. Il suo percorso in Premier League si era aperto con grandi aspettative, poi la carriera ha preso una strada diversa e il rilancio è passato prima dalla Spagna e poi dalla Francia.

Al Getafe, nella stagione 2023-24, Greenwood ha ritrovato continuità, minutaggio e fiducia. Una tappa importante, perché gli ha permesso di tornare dentro una routine da calciatore vero dopo un lungo periodo complicato. Ma è al Marsiglia che l’inglese ha rimesso il proprio nome al centro della scena europea. In Ligue 1 ha ritrovato peso specifico, gol, centralità tecnica e responsabilità offensive, diventando uno dei giocatori più incisivi del campionato francese.

I numeri dell’ultima stagione spiegano bene il motivo per cui la Roma lo considera un obiettivo prioritario. In Ligue 1, Greenwood ha chiuso con 16 gol e 7 assist in 32 presenze, per un totale di 2.469 minuti giocati, che diventano 26 reti e 11 assist se si considera l’intera stagione. Ma il dato più interessante non è soltanto la produzione diretta: l’attaccante del Marsiglia ha messo insieme 115 tiri, 48 conclusioni nello specchio, 54 dribbling riusciti e 158 tocchi nell’area avversaria. Sono cifre da giocatore costantemente coinvolto nella fase conclusiva, non da esterno decorativo piazzato largo a fare volume e cross.

Il suo profilo tecnico è chiaro. Greenwood parte spesso da destra, ama rientrare verso il centro, cerca il tiro con grande frequenza e ha una capacità rara di colpire senza bisogno di troppo spazio. È un attaccante esterno, ma non vive soltanto di ampiezza. Può agire da seconda punta, da trequartista offensivo sul centrodestra o anche da riferimento più centrale in determinate situazioni. Non è un centravanti classico, non è un giocatore da duelli aerei o da lavoro sporco spalle alla porta, ma è uno di quei calciatori che possono trasformare un possesso apparentemente normale in un’occasione da gol.

Ed è qui che il discorso si lega a Gian Piero Gasperini. In una Roma costruita con il 3-4-2-1 o con un assetto offensivo simile, Greenwood potrebbe occupare una delle due posizioni alle spalle della punta, partendo dal centrodestra per ricevere tra le linee e attaccare il campo sul piede forte. Sarebbe una soluzione naturale per dare imprevedibilità, uno contro uno e finalizzazione a una squadra che avrà bisogno di aumentare il numero di gol prodotti dagli uomini offensivi.

Nel sistema di Gasperini, però, il talento da solo non basta. Gli attaccanti devono lavorare nelle pressioni, accorciare in avanti, riconoscere le uscite, accompagnare l’azione e accettare un’intensità alta anche senza palla. Qui sta il primo punto interrogativo tecnico: Greenwood è un giocatore devastante quando può ricevere, puntare e concludere, ma dovrà adattarsi a un calcio più esigente dal punto di vista fisico e tattico. I numeri offensivi sono da top player, quelli difensivi raccontano invece un profilo meno dominante nella fase di recupero e di aggressione. Non sarebbe un problema insormontabile, ma richiederebbe lavoro, disponibilità e un inserimento molto preciso.

Il grande tema, però, resta economico: Greenwood vale davvero 50 milioni? Dal punto di vista puramente tecnico, la risposta è sì. Un attaccante di 24 anni, già produttivo ad alto livello, con contratto lungo, numeri importanti e valutazione di mercato vicina ai 55 milioni, non può costare poco. Se la Roma riuscisse a chiudere a 50 milioni complessivi, magari con una formula dilazionata e sostenibile, non si tratterebbe di una cifra fuori logica rispetto al valore attuale del giocatore.

Il punto è un altro: Greenwood può essere un affare solo se l’investimento non blocca il resto del mercato. La Roma deve intervenire in più zone del campo, deve gestire le cessioni, rispettare equilibri di bilancio e costruire una rosa funzionale. Spendere 50 milioni su un solo giocatore significa scegliere una direzione precisa: puntare forte su un talento che può spostare gli equilibri, accettando però un rischio finanziario importante. Sportivamente, Greenwood è uno dei pochi profili realmente in grado di alzare il livello dell’attacco giallorosso in modo immediato. Ha gol, dribbling, tiro, personalità tecnica e una duttilità che può sposarsi bene con l’idea di Gasperini. Economicamente, invece, l’operazione ha senso solo se costruita con intelligenza: pagamento in più tranche, ingaggio sostenibile e nessun sacrificio eccessivo sugli altri reparti.

La sintesi è questa: a 50 milioni Greenwood non sarebbe un colpo low cost, né potrebbe esserlo. Ma se la Roma cerca un giocatore pronto, giovane e potenzialmente decisivo, il prezzo è coerente con il mercato attuale. Diventerebbe un affare soltanto se il club riuscisse a prenderlo senza compromettere la costruzione complessiva della squadra. Perché il talento dell’inglese non è in discussione; la vera partita è capire se la Roma possa permettersi di farne il centro del proprio progetto offensivo.

Giallorossi.net – G. Pinoli