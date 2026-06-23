FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 23 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Totti-Roma, il dossier sarà riaperto a luglio

Il possibile ritorno di Francesco Totti nella Roma resta un tema aperto. Secondo Leggo, una volta chiusa la fase più delicata legata al Fair Play Finanziario e alle operazioni di mercato, i Friedkin torneranno a lavorare sul dossier che riguarda l’ex capitano giallorosso. Le parti continuano a dialogare per trovare una soluzione che possa riportare Totti all’interno del club in vista del Centenario. (Leggo)

Ore 8:00 – Pellegrini a Trigoria: ancora nessuna trattativa per il rinnovo

Lorenzo Pellegrini si è rivisto ieri a Trigoria prima dell’arrivo di Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini. Per il capitano giallorosso non c’è stata ancora una vera trattativa per il rinnovo, ma un primo confronto con il nuovo ds per capire le intenzioni del club. Importante anche l’incontro con Gasperini, che ha ribadito la volontà di puntare su di lui. Roma e Pellegrini vogliono proseguire insieme oltre la scadenza del contratto, restano da definire durata e ingaggio del nuovo accordo. (Gazzetta dello Sport)

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