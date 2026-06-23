Calciomercato Roma: Chelsea su Wesley, per i giallorossi è incedibile. I Blues virano su Palestra

Retroscena di mercato sull’asse tra Chelsea e Roma. Nella ricerca di un nuovo terzino, il club inglese avrebbe chiesto informazioni anche per Wesley, sondando la posizione dei giallorossi sul giocatore.
La risposta della Roma, però, è stata netta. Wesley non viene considerato in vendita e il club non ha intenzione di aprire alla sua partenza. Il giocatore è ritenuto un elemento cruciale sia per Gian Piero Gasperini sia per la dirigenza, che lo considera parte integrante del progetto tecnico.
LEGGI ANCHE – Dodò-Roma, contatti avviati: Gasp vuole la coppia brasiliana con Wesley
Il Chelsea, dunque, al momento deve guardare altrove. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, il focus principale resta su Palestra, in attesa della decisione del giocatore. La situazione resta però ancora da definire, anche perché Palestra ha sempre dato priorità all’Inter.
Il club inglese resta comunque pronto a muoversi con decisione: sul tavolo ci sarebbe un’offerta superiore ai 50 milioni. Una cifra importante, che conferma la volontà del Chelsea di intervenire con forza sul ruolo, ma per quanto riguarda Wesley la posizione della Roma resta chiara: nessuna apertura alla cessione.
LEGGI ANCHE – Greenwood vale 50 milioni? Numeri, talento e ruolo nella Roma di Gasperini
Redazione Giallorossi.net
Che ridere se lo perdono. brutto periodo per le strisciate…
ahahahah
Brutto periodo per l’Inter? Speriamo di averlo anche noi brutto come il loro.
ma finalmente qualcuno che cerca anche Wesley!!!!
ormai uno al giorno….
Ma come non siamo una società di disperati in cerca di plusvalenze? Se la situazione fosse come viene dipinta dai media Wesley faceva la fine di Marquinos venduto dopo appena un anno
Facevano prima a chiedere a me:
– “ci dareste….”
– “No.”
(click)
svilar, Wesley, pisilli e Malen sono i pilastri di oggi e di domani
La Roma (Friedkin) non molla e Wesley resta. Povera Inda che perde Palestra. Il prossimo anno si fa sempre più interessante.
anche perché per Wesley dovevi sgancia 100 milioni visto che ne hanno offerti 60 all’Atalanta
se c’era pallotta lo avrebbero già infiocchettato
La Roma deve vendere per comprare… certo che il mercato fa offerte per chi è all’ altezza… 💛❤️
Wesley è l’esatto contrario di Kone. Il brasiliano vuole restare a Roma e non la considera un mero punto di partenza, l’altro si sente un marziano, e pretende i club di Premier League. (Non so se proprio quelli inglesi o no, ma comunque il punto è chiaro). Sarà parecchio difficile sostituirti, è verissimo, però se devi avere questa mentalità ciao
palestra al Chelsea ingaggio da 5 fischioni l’anno ciao maró👋👋👋
voi ridete ma intanto l’atalanta si intasca 60 milioni per un nessuno. e noi stando alle voci si svende a 35 Evan o Kone o Soule. da ridere c’è poco. le altre vengono ricoperte di soldi. no quando?
Se fosse vero: per i giocatori veramente forti, le richieste ci sono anche se sono ancora in fase di recupero da un infortunio.
Il che accade per i giocatori veramente forti, appunto.
Per quelli che non lo sono, invece, le richieste mancano anche se non sono (al momento) infortunati.
E quando sono infortunati si tende a raccontare che è difficile venderli per tale motivo.
Di questo naturale fenomeno di mercato, abbiamo una vasta esperienza.
Solo che è difficile ammetterlo (per alcuni)
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.