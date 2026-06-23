Calciomercato Roma: Chelsea su Wesley, per i giallorossi è incedibile. I Blues virano su Palestra

Retroscena di mercato sull’asse tra Chelsea e Roma. Nella ricerca di un nuovo terzino, il club inglese avrebbe chiesto informazioni anche per Wesley, sondando la posizione dei giallorossi sul giocatore.

La risposta della Roma, però, è stata netta. Wesley non viene considerato in vendita e il club non ha intenzione di aprire alla sua partenza. Il giocatore è ritenuto un elemento cruciale sia per Gian Piero Gasperini sia per la dirigenza, che lo considera parte integrante del progetto tecnico.

Il Chelsea, dunque, al momento deve guardare altrove. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, il focus principale resta su Palestra, in attesa della decisione del giocatore. La situazione resta però ancora da definire, anche perché Palestra ha sempre dato priorità all’Inter.

Il club inglese resta comunque pronto a muoversi con decisione: sul tavolo ci sarebbe un’offerta superiore ai 50 milioni. Una cifra importante, che conferma la volontà del Chelsea di intervenire con forza sul ruolo, ma per quanto riguarda Wesley la posizione della Roma resta chiara: nessuna apertura alla cessione.

Redazione Giallorossi.net