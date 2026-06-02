Dodò-Roma, contatti avviati: Gasp vuole la coppia brasiliana con Wesley

Le corsie laterali saranno uno dei punti centrali della costruzione della nuova Roma. In attesa dell’ufficializzazione di Tony D’Amico come direttore sportivo, il club continua a lavorare seguendo le indicazioni di Gian Piero Gasperini e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Dodô.

L’esterno della Fiorentina è concretamente nel mirino giallorosso. Tra Roma e club viola ci sono già stati i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione. Il brasiliano, legato alla Fiorentina fino al 2027, vive una situazione non semplice con l’ambiente viola e avrebbe manifestato personalmente il proprio gradimento verso la destinazione romanista.

Secondo le indiscrezioni, Dodô si sarebbe già proposto alla Roma e avrebbe avuto colloqui informali con alcuni giocatori della rosa giallorossa. Un segnale che conferma come il giocatore guardi con interesse all’eventuale trasferimento nella Capitale. Dal punto di vista economico l’affare appare tutt’altro che impossibile. La valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro, mentre l’ingaggio rientrerebbe pienamente nei parametri fissati dalla società. Gasperini apprezza particolarmente il profilo del brasiliano e immagina una corsia di destra tutta verdeoro insieme a Wesley, uno dei protagonisti della stagione appena conclusa.

Il tecnico ha già chiarito ai Friedkin e a D’Amico le sue priorità: servono due esterni offensivi e almeno un rinforzo difensivo capace di interpretare più ruoli. L’idea, avendo Malen come centravanti, è quella di costruire una squadra dinamica, con giocatori in grado di accentrarsi e creare superiorità più che abili a mettere cross in area, seguendo un modello simile a quello che Wesley ha interpretato nell’ultima stagione.

Fonte: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero