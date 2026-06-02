Dybala alla Roma fino al 2028: sarà il volto del Centenario

Da possibile partenza a pilastro del futuro. Paulo Dybala è sempre più vicino a prolungare la sua avventura in giallorosso e il nuovo accordo potrebbe essere molto più importante di quanto si immaginasse soltanto pochi mesi fa.

La Roma sta infatti lavorando a un rinnovo fino al 2028, trasformando l’argentino non soltanto in uno dei riferimenti tecnici della squadra ma anche nel simbolo mediatico del Centenario del club. Una svolta significativa, considerando che fino a poco tempo fa si ragionava su un prolungamento più breve.

L’idea della società è chiara: sfruttare il richiamo internazionale della Joya in una stagione speciale, quella del ritorno in Champions League dopo sette anni e delle celebrazioni per i cento anni di storia romanista. A Trigoria ritengono che l’impatto mediatico di Dybala rappresenti un patrimonio enorme, da valorizzare sia dentro che fuori dal campo.

Sul tavolo ci sono diverse formule. Si valuta sia un accordo biennale secco sia una soluzione 1+1, con il secondo anno legato soprattutto alle condizioni fisiche e al rendimento del giocatore. La Roma vuole tutelarsi, ma allo stesso tempo intende dare continuità a un rapporto che Gasperini considera fondamentale. Proprio il nuovo allenatore è stato il principale sponsor dell’operazione. È stato lui a spingere per la permanenza dell’argentino e non è un caso che la scadenza ipotizzata del nuovo contratto coincida con quella dell’accordo che lega Gasperini alla Roma.

Anche sul piano economico la struttura dell’intesa cambierà profondamente. Dybala ha chiuso l’ultima stagione con uno stipendio da 8,5 milioni di euro, il più alto della rosa giallorossa e tra i più elevati dell’intera Serie A. La nuova politica societaria prevede invece un tetto salariale fissato a 4 milioni. Per questo la proposta sarebbe basata su una parte fissa compresa tra 2 e 2,5 milioni, integrata da bonus legati alle presenze e al rendimento. Un meccanismo che consentirebbe al giocatore di incrementare significativamente i propri guadagni qualora riuscisse a garantire continuità durante la stagione.

Fonte: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero