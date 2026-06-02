D’Amico in arrivo, torna Del Vescovo, si avvicina Pilati: come cambia la Roma di Gasp

La nuova Roma sta per entrare ufficialmente in funzione. L’annuncio di Tony D’Amico come direttore sportivo è atteso tra domani e giovedì, ma il dirigente è già pienamente operativo nella pianificazione della prossima stagione.

Le ultime formalità legate alla chiusura del rapporto con l’Atalanta stanno per essere completate. Poi arriverà la firma sul contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi tre anni. Dietro le quinte, però, il lavoro è già iniziato da tempo. D’Amico ha incontrato più volte Gian Piero Gasperini e insieme stanno definendo le priorità del mercato, sia sul fronte degli acquisti sia su quello delle cessioni.

Nei prossimi giorni potrebbe tornare a Trigoria anche Ryan Friedkin. È previsto un nuovo vertice operativo per affrontare diversi dossier aperti: i rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik, le strategie per le plusvalenze e le operazioni necessarie per consegnare al tecnico una rosa competitiva già prima di Ferragosto.

Le novità riguarderanno anche l’organizzazione interna del club. La Roma ha già comunicato la separazione con lo staff medico guidato dal professor Bernardino Petrucci e si prepara ad accogliere nuovamente Riccardo Del Vescovo come responsabile sanitario. Anche nello staff tecnico è previsto un innesto importante. Alessandro Pilati, reduce dall’esperienza al Genoa, è vicino all’ingresso nel gruppo di lavoro come nuovo preparatore atletico.

Sul mercato, D’Amico eredita subito alcune questioni delicate. Le cessioni di Ndicka e Soulé restano le piste più monitorate per raggiungere gli obiettivi economici fissati entro il 30 giugno, mentre parallelamente prosegue la ricerca dei rinforzi richiesti da Gasperini. La nuova Roma è pronta a partire. E il primo passo sarà proprio l’insediamento ufficiale del nuovo direttore sportivo.

Fonte: Corriere della Sera, Il Romanista, La Gazzetta dello Sport