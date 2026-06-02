Greenwood, ottimismo Roma: giallorossi in pole nella corsa all’attaccante

Mason Greenwood resta il grande sogno della Roma per il nuovo attacco. Gasperini lo considera il profilo ideale per completare il reparto offensivo e, nelle ultime settimane, i segnali arrivati dall’entourage del giocatore hanno rafforzato l’ottimismo giallorosso.

L’ostacolo principale resta il Marsiglia. Il club francese continua a valutare il cartellino dell’inglese tra i 50 e i 55 milioni di euro, una cifra elevata ma che potrebbe essere ridiscussa alla luce della situazione economica dell’OM. Secondo quanto emerso dalla Francia, il club avrebbe accumulato perdite per circa 157 milioni di euro e avrebbe la necessità di realizzare plusvalenze importanti nel breve periodo per riequilibrare i conti ed evitare problemi sul fronte delle competizioni europee.

La Roma osserva con attenzione. Al momento non risultano trattative dirette con il Marsiglia, ma i contatti con l’entourage del giocatore sono continui. Greenwood avrebbe fatto sapere, tramite il padre-agente, di gradire particolarmente la destinazione giallorossa, soprattutto dopo il ritorno della squadra in Champions League. Sul tavolo resta anche l’interesse del Fenerbahce, che nelle ultime settimane ha provato a inserirsi nella corsa. Tuttavia il club turco dovrà affrontare i preliminari europei, mentre la Roma può garantire fin da subito la partecipazione alla fase principale della Champions. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza nelle scelte del giocatore.

L’inglese rappresenta la priorità assoluta di Gasperini per la trequarti offensiva. Il tecnico ritiene che le sue caratteristiche possano completarsi perfettamente con quelle di Donyell Malen, formando una coppia capace di aumentare notevolmente il potenziale offensivo della squadra.

Parallelamente la Roma continua a monitorare altre soluzioni. Summerville resta il principale piano alternativo, mentre nelle liste di Trigoria figurano anche Tzolis, Sauer e Pepê. Quest’ultimo è un profilo già conosciuto sia da Gasperini sia da D’Amico per i precedenti contatti maturati negli anni dell’Atalanta. L’obiettivo della società è chiaro: regalare al tecnico almeno due esterni offensivi di livello. E Greenwood resta il primo nome della lista.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero