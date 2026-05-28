Capello punge: “Curioso capire chi ha preso Malen, Gasp è stato fortunato…”

Fabio Capello promuove la stagione della Roma e soprattutto il lavoro di Gian Piero Gasperini, ma nel farlo lancia anche una frecciata tutt’altro che banale agli equilibri interni del club giallorosso. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex allenatore ha analizzato il campionato appena concluso soffermandosi anche sulla clamorosa rimonta della Roma fino al terzo posto e al ritorno in Champions League.

Secondo Capello, Gasperini ha certamente avuto meriti importanti, ma anche un aiuto decisivo dal mercato invernale: “È stato anche fortunato. Diciamo che pescare a gennaio un attaccante come Malen, che in 18 partite di campionato ti segna 14 gol aiuta e non poco, ti risolve molti problemi”.

Poi arriva la frase destinata a far discutere: “Certo, sarebbe curioso capire chi l’ha voluto prendere uno così”. Un riferimento piuttosto chiaro alle tensioni interne vissute dalla Roma negli ultimi mesi, soprattutto quelle legate al rapporto complicato tra Gasperini e Frederic Massara.

Capello entra infatti anche nelle dinamiche societarie: “Lui non va d’accordo con Massara, così come non andava d’accordo con Ranieri, con cui il club alla fine ha deciso di separarsi. Ma Malen è arrivato quando Claudio era ancora in società…”.

Fonte: Corriere della Sera