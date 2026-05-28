Capello punge: “Curioso capire chi ha preso Malen, Gasp è stato fortunato…”

Fabio Capello promuove la stagione della Roma e soprattutto il lavoro di Gian Piero Gasperini, ma nel farlo lancia anche una frecciata tutt’altro che banale agli equilibri interni del club giallorosso. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex allenatore ha analizzato il campionato appena concluso soffermandosi anche sulla clamorosa rimonta della Roma fino al terzo posto e al ritorno in Champions League.
Secondo Capello, Gasperini ha certamente avuto meriti importanti, ma anche un aiuto decisivo dal mercato invernale: “È stato anche fortunato. Diciamo che pescare a gennaio un attaccante come Malen, che in 18 partite di campionato ti segna 14 gol aiuta e non poco, ti risolve molti problemi”.
Poi arriva la frase destinata a far discutere: “Certo, sarebbe curioso capire chi l’ha voluto prendere uno così”. Un riferimento piuttosto chiaro alle tensioni interne vissute dalla Roma negli ultimi mesi, soprattutto quelle legate al rapporto complicato tra Gasperini e Frederic Massara.
Capello entra infatti anche nelle dinamiche societarie: “Lui non va d’accordo con Massara, così come non andava d’accordo con Ranieri, con cui il club alla fine ha deciso di separarsi. Ma Malen è arrivato quando Claudio era ancora in società…”.
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Fonte: Corriere della Sera
pensa alla rubentus tua, non te preoccupa. stai sereno.
È normale che parla così… tutti parlano così di NOI lassù… Alla DEA non gli è andata bene la scelta di GASP adesso di D’ AMICO… Nessuno ce sopporta… Da quello che scrissero per Malen e Wesley fu la chiamata diretta di GASP al calciatore il resto lo ha fatto Massara…
Se dovessi dar retta a tali dichiarazioni: “Capello: “Da piccolo tifavo Juve. Ma visto che devo tutto a Berlusconi ora tifo Milan”; si percepisce benissimo, che sto terzo posto della Roma gli è andato proprio di traverso Peggio per il suo fegato😅
non ho capito a cosa allude. Vuole far capire che qualcuno non tesserato lavora pet la Roma?!
no, solo che non si sa chi lo abbia trovato e scelto tra Gasperini, Ranieri e Massara. Il dubbio è lecito, Gasp ha sempre detto che lo voleva, ma fino al giorno prima cercavcano di prendere Raspadori, paradossalmente Malen è un “ripiego” su cui si è puntato dopo il “no” di Raspadori (fa ridere ma è così). Non è un mistero che Gasperini volesse Raspadori
eh eh caro Fabio prima di stupirsi qualche spiffero sull’acquisto di Malen è lecito ascoltarlo: potresti poi capire i malumori di Ranieri e questo a prescindere dalla validità dell’acquisto.
Ci mancava lui , ma Statte zitto non ci dimentichiamo il tuo comportamento da “traditore “, avuto con la Roma .Stando a quello che dicevano i giornali e radio , Malen è stato fortemente voluto dal Gasp che lo ha anche chiamato promettendogli il ruolo di punta. Magari parliamo di Vaz pagato 25 milioni sul quale si è esposto Ranieri dichiarando che andava preso ora Senza aspettare che il suo valore raddoppiasse .Ci sarebbe anche Zaragoza tra gli arrivi di gennaio ma soprassediamo.
Nessuno mette in discussione Massara il quale semmai paga per il fatto di essere stato scelto da Ranieri. Malen è stato anche un colpo di fortuna ma se mi spendi quasi 25 mln per Vaz al momento una scommessa, quando mi servono altri calciatori, posso avere il diritto come tecnico di lamentarmi. Mister Capello cerca di alimentare il sospetto che la scelta di Malen sia un merito di Ranieri ma il problema fortunatamente risolto che la Roma non poteva a vere due allenatori.
A Cape’ lassa perde occupate dell’amici tua…
MALEN .
MALEN vuole giocare centravanti .Emery non lo impiegava in quel ruolo.
Ha chiesto di essere ceduto ed è stato assecondato.
Massara , saputo questo , ha chiesto a Gasperini se era interessato a Malena.
Gasperini , che già era contento di Raspadori , non se lo e fatto dire 2 volte , ha detto IMMEDIATAMENTE SI.
Un concatenarsi di eventi positivi.
Occasione che non c’era lo scorso luglio/agosto.
NB
MALEN percepisce 3,6 mln + bonus.
In Italia troppi calciatori sovrapagati
KEAN 4,5 + bonus !
Peccato che c’era con lui l’ultimo scudetto vinto. Buon allenatore ma grande mercenario e poco valori…
Dopo Di Canio, ora con Capello prosegue il godimento infinito per la Champions conquistata all’ultima giornata!!!…. Grazie tanto per prolungare il nostro piacere!!!… Siete impagabili!!!
esatto…sentire che continuano a rosicare non ha prezzo 😃 speriamo sia solo l’inizio 😉
È abbastanza chiaro chi lo abbia voluto: Gasperini disse che vedendolo in amichevole in estate lo aveva impressionato.
Se leggi tra le righe, la risposta te la sei già data da solo, Fabione.
Se non fosse stato l’allenatore del terzo scudetto . Una sola parola , fatti i ca…. tuoi.
Secondo me Malen è stato individuato da Massara e Ranieri, poi sottoposto all’attenzione dell’allenatore che lo ha giudicato buono per la squadra. Gasperini ci marcia quando vuole intestarsi gli acquisti buoni e accollare a Ranieri e Massara quelli andati male.
solite illazioni rosicone basate sul nulla. fortuna e sfortuna non sono misurabili, piuttosto sarei curioso di sentire la sua papale opinione sull operato della casta arbitrale nell ultimo mezzo secolo.
Pure tu, che chiedesti Gurenko dopo averlo visto giocare, un genio non eri…
Questo ancora se tigne…
Non è vero che Gasp nn va d’accordo con quello o quell’altro.
Gasp è semplicemente sincero fin quasi all’ingenuità, e quando ha sollevato perplessità sugli acquisti di Vaz e Venturino qualcuno, un po’ troppo pieno di se e orgoglioso (Il buon Ranieri), c’e’ andato in puzza.
Nella vita succede quando ti dici le cose in faccia.
Infine caro Fabio te lo dico io chi ha voluto Malen: LA AS ROMA.
Stacce Fabbie’….
Ma chissene chi l’ha preso, è arrivato ed è stato superdecisivo, questo conta. Solo qui ci si fa continuamente ste pixxe mentali da quando c’erano Pinto e Mourinho in poi. Siamo in Champions! Sticaxxi di tutto il resto
E quando l’hai saputo cosa cambia?
Ma questo deve parlare sempre della Roma? Lui che di notte quatto quatto come un ratto ha preso ed è andato a Torino portandosi via dopo pure Emerson? Uno che con una squadra piena di fenomeni veri ha vinto solo uno scudetto micragnoso? come direbbe Vasco “….ma la dignità dove l’avete persa?”.
Suggerisco una doppia dose di Maalox …
Dopo queste dichiarazioni mi viene il sospetto che in parecchi soffrano d’invidia sociale e di anonimato. Se ci si fa caso, alcuni personaggi insunuano oppure parlano male degl’altri al solo scopo di mostrarsi “superiori” al prossimo. Basti pensare ai vari radiolari, de laurentis, lotito, cassano, di scanio, etc etc. Capello non ne è immune Purtroppo a partire dai politici, simili amenità non avvengono solo nel calcio ma anche in altri contesti
eccone un altro ma falla finita fatte un pacco de c…..zzi tua
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
E nun ce vonno sta! 💛❤️
Vabbè Capè stai sereno, se scopriamo che non è stato Gasperini a volerlo lo rispediamo al mitt, ok?
Mi sa tanto di rosicata…. che sia pro Juve o pro Milan è uguale, sempre Europa League
Malen é un fenomeno. Pochi al mondo come lui.
Non mi sorprenderebbe se arrivasse una offerta monstre da 90 milioni dal real Madrid .
Capello è legato a Milan e Juve
La Roma , con MALEN , ha tolto il posto ad una delle sue amate squadra.
Che RABBIA per Capello questo , che GIOIA per noi romanisti.
Ancora più rabbia per il prezzo pagato
MALEN 2+ 25 mln il costo
OPENDA 44 mln
NKUNKU 37 + bonus
GIMENEZ 35 mln
Malen arriva per un intuizione di Pietro Leonardi. Massara in quei giorni seguiva Robinio Vaz dagli amici Balzaretti e Benatia. Non ha toccato palla nella trattativa con Malen, che si e’ tenuta in una conference call con Ryan Friedkin e Gasperini. Non vi inventate proprio le cose che Malen lo ha portato Massara.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.