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Malen: “Ho segnato così tanto grazie a Gasp e ai miei compagni. Io come Ronaldo? Lui era di un altro livello…”

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Donyell Malen è il protagonista del quinto episodio della terza stagione della rubrica ‘A casa dei campioni’, realizzata dal sito on line di Idealista. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante olandese sulla sua avventura alla Roma.

Roma è solo l’ultima tappa di una carriera che ti ha visto protagonista tra Olanda, Germania e Inghilterra. Cosa ti ha convinto a scegliere il progetto giallorosso?
“Certamente il nome di Roma, della Roma, ma anche le ambizioni del Club e del nostro allenatore. Parlandoci, in poche parole, mi ha fatto sentire subito importante e al centro del progetto”.

Il tuo impatto in Serie A è stato devastante. Ti aspettavi di poter essere così prolifico sin da subito? Come ci sei riuscito?
“Sicuramente lo speravo e contavo di far bene. Ma se ho raggiunto questi numeri, segnando tanti gol, lo devo soprattutto all’aiuto dei miei compagni in campo e del mister che mi ha schierato da subito al centro dell’attacco”.

Qual è il tuo gol preferito tra quelli segnati in giallorosso finora e perché?
“Probabilmente non è il più bello, perché si tratta di un calcio di rigore, ma il gol dal dischetto segnato a Parma è stato davvero fondamentale per la nostra classifica. E in quel momento ho avvertito fortissima anche la gioia dei nostri tifosi”.

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Hai conquistato i tifosi romanisti già dal tuo esordio, tanto da paragonarti a Ronaldo il Fenomeno. Che effetto ti fa?
“Che dire, sicuramente fa tanto piacere. Ronaldo è stato un calciatore di un altro livello, ma a me basta fare gol e farli per la Roma, aiutandola a raggiungere i propri obiettivi”.

Lontano dal campo di calcio, ti piace rilassarti in casa o preferisci vivere la città? Qual è l’aspetto o la zona di Roma che ti piace più?
“Mi piace rilassarmi in casa, stare con la mia famiglia, ma soprattutto andare in giro in centro. Mi piace uscire. Del resto, Roma è caput mundi, la città più bella del mondo. Ho già visto molto e la scoprirò sempre di più”.

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Fonte: idealista.it

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11 Commenti

  2. Bobby Malen e’ senza dubbio un gran giocatore arrivato nel momento perfetto – grande tempismo! – ma Ronaldo Pernanbucano ragazzi e’ il piu’ grande centravanti che abbia mai calcato i campi!

    • Ronaldo Pernambucano sarà un attaccanto costruito con IA, un mix the Juninho e Ronaldo il fenomeno (Luis Nazario da Lima) dallo scatto bruciante e dalla punizioni mortifere. Se poi gli diamo anche i riflessi di Taffarel lo possiamo mettere dovunque nell’11 titolare.

    • Ronaldo Luis Nazario de Lima, il Fenomeno.
      Pernambucano era Juninho del Lione, uno dei più grandi tiratori di calci piazzati della storia.

  5. Come dico sempre il cervello fa tutta la differenza del mondo. Conduce una vita tranquilla, sta in famiglia, è umile, ha spirito di sacrificio. Mai sopra le righe. Ovviamente poi è forte, ma senza qualità morali importanti alla fine non combini niente, nello sport così come nella vita. Questi sono i giocatori che cambiano veramente le squadre, non le prime donne isteriche.
    Grandissimo acquisto pagato tra l’altro pure poco.

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