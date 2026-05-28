Calciomercato Roma: prevista per oggi una call a tre con Gasperini, D’Amico e Friedkin

La nuova Roma comincia a prendere forma anche sul piano dirigenziale. Secondo quanto rivelato dal giornalista de Il Messaggero Stefano Carina ai microfoni di Radio Radio, Gian Piero Gasperini ha già incontrato Tony D’Amico lunedì scorso a Torino, in un vertice utile a pianificare le prime mosse del club giallorosso.
D’Amico, che ha lasciato ufficialmente l’Atalanta nella giornata di ieri, è ormai destinato a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Nelle prossime ore è previsto anche una call a tre tra Gasperini, Ryan Friedkin e lo stesso dirigente, che sarà annunciato a breve dalla società.
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La sensazione è che il club stia accelerando per definire l’assetto operativo in vista di un’estate particolarmente delicata. Il lavoro da impostare sarà molto ampio e riguarderà soprattutto la gestione del mercato, che verrà affrontato in due fasi distinte.
La priorità, entro il 30 giugno, sarà infatti quella di sistemare il fronte plusvalenze per rispettare gli obblighi legati al settlement agreement con la UEFA. Solo successivamente la Roma potrà concentrarsi sulla seconda parte della strategia, quella dedicata agli acquisti e alla costruzione della rosa per la prossima stagione: Greenwood e Summerville sono i due colpi che Gasp sogna per il nuovo attacco giallorosso.
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Redazione Giallorossi.net
Lo dicevate pure l’ anno scorso che entra il 30 giugno la Roma doveva vendere e poi non ha venduto nessun big
Se per acquistare si aspetta dopo il 30 giugno tanti giochi sono già stati fatti, i migliori si sono accasati e restano solo calciatori medi e contrattazioni complicate , non credo che GASP e D’ Amico siano così sprovveduti, forse firmeranno dopo il 30 ma le trattative le farenno a giugno perchè GASP il 13 luglio vuole cominciare ad allenare una rosa che sia quella che farà poi la stagione e non come l’anno scorso una rosa diversa da quella che poi ha effettivamente giocato.
Si credo che funzionerà così.
Ad esempio potrebbero formalizzare la cessione di Soulé entro il 30.6 e magari nel contemporaneamente mettersi d’accordo con Greenwood ed il Marsiglia, ma attendere luglio per depositare il contratto.
certo, fanno le trattative a mondiali in corso, senza sapere che un loro giocatore andrà in finale, e facendo lievitare il valore del cartellino. Adesso bisogna puntare i non convocati
Auguro a D’Amico le migliori glorie e successi !! insieme a GASP saranno una coppia che farà grandi cose!
Se per prendere Greenwood mi sacrifichi Soule (secondo marcatore della squadra…per oltre mezza stagione ha giocato da solo) è un incubo. Il sogno è integrare la rosa senza vendere i migliori.. specie chi è molto giovane e ha margini di ulteriore crescita. Se un sacrificio è indispensabile entro il 30 giugno, cederei più Kone…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.