Calciomercato Roma: prevista per oggi una call a tre con Gasperini, D’Amico e Friedkin

La nuova Roma comincia a prendere forma anche sul piano dirigenziale. Secondo quanto rivelato dal giornalista de Il Messaggero Stefano Carina ai microfoni di Radio Radio, Gian Piero Gasperini ha già incontrato Tony D’Amico lunedì scorso a Torino, in un vertice utile a pianificare le prime mosse del club giallorosso.

D’Amico, che ha lasciato ufficialmente l’Atalanta nella giornata di ieri, è ormai destinato a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Nelle prossime ore è previsto anche una call a tre tra Gasperini, Ryan Friedkin e lo stesso dirigente, che sarà annunciato a breve dalla società.

La sensazione è che il club stia accelerando per definire l’assetto operativo in vista di un’estate particolarmente delicata. Il lavoro da impostare sarà molto ampio e riguarderà soprattutto la gestione del mercato, che verrà affrontato in due fasi distinte.

La priorità, entro il 30 giugno, sarà infatti quella di sistemare il fronte plusvalenze per rispettare gli obblighi legati al settlement agreement con la UEFA. Solo successivamente la Roma potrà concentrarsi sulla seconda parte della strategia, quella dedicata agli acquisti e alla costruzione della rosa per la prossima stagione: Greenwood e Summerville sono i due colpi che Gasp sogna per il nuovo attacco giallorosso.

Redazione Giallorossi.net