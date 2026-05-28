“ON AIR!” – Pruzzo: “Di alternative a Ndicka e Konè ne trovi quante vuoi”, Orsi: “Decide tutto Gasp, speriamo si ricordi come si fa l’allenatore”, Rossi: “Stadio? C’è un grande regista occulto dietro i ricorsi al Tar”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri è stato depositato l’ennesimo ricorso al Tar riguardo allo stadio della Roma a Pietralata: quando fai 50 ricorsi al Tar, un paio vanno a dama. Questo non significa che ti bloccano il progetto, però ti fanno perdere tempo, che poi è l’obiettivo del grande regista occulto che sta dietro a questo, e penso che avete capito tutti chi è…perdere tempo significa perdere il treno degli europei del 2032, e se fanno perdere quel treno può saltare tutto il progetto. Si stanno attaccando al fumo della pipa. Questa persona non vuole accettare che si faccia un’opera del genere a Roma e che non sia lui a farlo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Chi prenderei tra Scamacca e Zirkzee? Sono in grande difficoltà, mi piacciono entrambi per motivi differenti. Se diamo per buono che Scamacca sia sano, a me piace tanto: ha una caratteristica che hanno in pochi, appena ha la palla tira in porta e potrebbe anche giocare con Malen, con l’olandese che potrebbe decentrarsi a sinistra. Però Zirkzee mi piace tanto, e voto Zirkzee…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io mi sono fatto questa idea: la Roma sta cercando Dodò perchè ha capito che forse non c’è possibilità di trovare un accordo con Celik per il rinnovo di contratto. Perchè si tratta di un altro destro: visto che la Roma perderà Tsimikas e probabilmente anche Angelino, teoricamente dovrebbe pensare più a un esterno sinistro mancino…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La Roma sta facendo sul serio per Greenwood, Gasperini ha speso il nome dell’inglese come una priorità assoluta, tutti gli altri nomi sono alternativi. Il calciatore ha aperto alla Roma, e il Marsiglia potrebbe accelerare la cessione prima del 30 giugno: la Roma è fortemente interessata a Greenwood, non è assolutamente una pista campata in aria. Alajbegovic? Lo stava portando avanti Massara, quindi ora è congelato, vediamo cosa farà D’Amico…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Greenwood sarebbe un grandissimo colpo. C’è una clausola da 70 milioni, ma se ne mettono tante di clausole, penso che si accontenteranno anche di 50. Gasp ha chiamato Ryan Friedkin per dire subito: “Oh, Malen è incedibile…“, tanto per metterlo in chiaro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “D’Amico? L’Atalanta si aspetta una chiamata della Roma come forma di cortesia, che magari ha già fatto, perchè la Roma era andata su di lui ancora prima che sciogliesse il contratto con i bergamaschi. Penso che entro questo fine settimana ci sarà l’esonero di Massara, e poi dopo la telefonata all’Atalanta si annuncerà D’Amico…E’ solo una forma di cortesia: devi tenere buoni rapporti soprattutto se vuoi Scamacca o cedergli qualcuno…magari proviamo a dare a Sarri un bel Dovbyk…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il rinnovo di Pellegrini è avviato e penso proprio che si farà. Con il nuovo ds ci sarà una chiamata. Con Celik il discorso è diverso, la trattativa era naufragata e ora è tutta da impostare: io penso che queste fantomatiche offerte da 4 milioni non le abbia mai ricevute…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “A Celik gli devi dare un valore, se gli sta bene ok, altrimenti arrivederci…Gasperini può volerlo quanto vuole, ma se dai 4 milioni a Celik è buono tutto, chiunque verrebbe a bussarti alla porta…non è possibile. Chissene frega se Gasperini lo vuole, non è che si possono tenere tutti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Celik non lo abbiamo mai considerato forte, ma vale un po’ il discorso fatto per Cristante: con ogni allenatore ha sempre giocato. Ha ricoperto tantissimi ruoli, con Ranieri era inamovibile, e lo stesso con Gasp: evidentemente c’è qualcosa che ci sfugge. A me non ha mai rubato l’occhio, ma evidentemente è uno che si fa apprezzare per la sua abnegazione, per quello che mette sempre in campo. Se Gasp vuole tenerlo un motivo ci sarà…”

Matteo De Santis (Manà Manà Sport): “Greenwood? Il Marsiglia ha bisogno di vendere, e penso che 50 milioni li chieda per lui. In questi giorni sono usciti i nomi di Nusa, Zirkzee, Scamacca, Greenwood, Summerville, Dodò…sono tutti nomi della lista di Gasperini. Ora mi aspetto una lista D’Amico, che magari oltre questi nomi te ne avrà altri 100…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se la Roma deve cedere Konè e Ndicka per fare quei soldi che le servono entro il 30 giugno, è presto fatto. Io penso che in giro per le Europa di alternative ce ne sono quante ne vuoi, non vedo grandi difficoltà se hai le idee chiare. Di giocatori ce ne sono talmente tante che non dovresti avere problemi a trovare delle soluzioni…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se viene D’Amico è perchè Gasperini lo ha scelto. Ora fa tutto lui, speriamo che l’anno prossimo si ricordi benissimo come si fa l’allenatore, che è quello che sa fare meglio… Poi dopo il ds prenderà giocatori adatti al tecnico, ma poi decide la proprietà se prenderli o meno. Andare a prendere un giocatore non è semplice, nel senso che se devi fare certi conti la società ha l’ultima parola…”

Redazione Giallorossi.net